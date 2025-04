elektrolecznictwo, fot. Interferie

Nie tylko dla seniorów

Wraz z potrzebami klientów i zmieniającymi się trendami w turystyce prozdrowotnej, oferty hoteli i obiektów wypoczynkowych w całej Polsce również polegają modyfikacjom. Obecnie wielu turystów poszukuje miejsc pobytowych z walorami uzdrowisk, w których nie tylko można odpocząć, ale i skorzystać z usług rehabilitacyjnych.

„Z jakich zabiegów mogę skorzystać w rehabilitacyjnej bazie hotelowej?” – takie pytanie zadaje sobie wiele osób, które decydują się na wypoczynek łączący pobyt w obiekcie z ofertą leczniczą. Bogactwo takich propozycji w nadbałtyckich i górskich kurortach sprawia, że w medycznych centrach działających przy hotelach mogą się leczyć kuracjusze z różnymi problemami – ze schorzeniami endokrynologicznymi, neurologicznymi, reumatologicznymi, chorobami serca i dróg oddechowych, czy też ci wymagający rehabilitacji pourazowej.

– Turystyka prozdrowotna sprawdza się bardzo dobrze w przypadku rodzin i seniorów, którzy nad Bałtykiem szukają wypoczynku, ale i ofert uzdrowiskowych – mówi Alicja Ilczyszyn, dyrektor INTERFERIE Barbarka w Świnoujściu. – Korzystanie z zabiegów leczniczych w hotelu jest idealnym uzupełnieniem pobytu nad polskim morzem oraz gwarancją pełnego relaksu i powrotu do sił witalnych. Niewątpliwie stwarza to dobrą możliwość zrealizowania kilkudniowego lub dłuższego wypoczynku.

Połączenie programów relaksacyjno-leczniczych z innymi usługami – wyżywieniem, zakwaterowaniem i rozrywką – wzmacnia potrzebę stałej dbałości o zdrowie, która rozwija się w Polakach od kilku lat. Przed zaplanowaniem pobytów tego typu warto zapoznać się z rodzajami zabiegów.

Popularne zabiegi rehabilitacyjne od „a” do „z”



Diadynamic – zabieg elektroterapeutyczny, przeprowadzany w rehabilitacji pourazowej, który wykorzystując prąd o niskiej częstotliwości, stymuluje mięśnie, redukuje ból i polepsza aktywność naczyniową. Zalecany jest m.in. przy chorobach zwyrodnieniowych stawów, nerwobólach, migrenach, zaniku mięśni czy zaburzeniach krążenia.

Fala uderzeniowa – zabieg z zastosowaniem aparatu emitującego fale akustyczne, które koncentrują energię na bolących miejscach w procesie leczenia schorzeń mięśni i ścięgien. Dzięki niemu możliwe jest zwalczanie przewlekłego bólu układu mięśniowo-szkieletowego i przywrócenie sprawności ruchowej.

Galwanizacja – zabieg elektroterapeutyczny, opierający się na zastosowaniu przepływu prądu z elektrod, który zalecany jest w przypadku zaniku mięśni, kontuzji stawów, stanów zwyrodnieniowych, chorób neurologicznych. Wykonywany jest cyklicznie w obrębie kończyn i tułowia oraz głowy i szyi.

Inhalacja – zabieg przywracający drożność dróg oddechowych, polegający na wdychaniu odpowiednio dobranego roztworu leczniczego, który dzięki kontaktowi z błoną śluzową nosa i gardła szybkiej trafia do krwiobiegu. Rekomendowany jest w przypadku schorzeń układu oddechowego.

Interdyn – zabieg wykorzystujący prądy silniejsze od prądów diadynamicznych, które poprawiają stymulację naczyniowo-ruchową, likwidują bóle i zmniejszają napięcie układu współczulnego. Zalecany jest m.in. w przypadku chorób zwyrodnieniowych, nerwobóli, stanów zapalnych stawów czy zaniku mięśni.

Jonoforeza – bezbolesny zabieg elektroterapeutyczny, który polega na wprowadzeniu przez skórę dobroczynnych jonów, działających leczniczo. Zabieg stosuje się m.in. w przypadku zaburzeń krążenia, stanów zwyrodnieniowych stawów i kręgosłupa czy nerwobóli.

kąpiel lecznicza, fot. Interferie

Kąpiel lecznicza – zabieg balneologiczny, wspomagający leczenie wielu chorób. W uzdrowiskach najpopularniejszymi rodzajami tych zabiegów są kąpiele borowinowe, solankowe lub ziołowe.

Kinesiotaping – zabieg nazywany inaczej plastrowaniem dynamicznym, który polega na oklejaniu wybranych części ciała specjalnymi, nie ograniczającymi ruchów plastrami. Metoda ta wspomaga leczenie różnych dolegliwości bólowych, np. bólów reumatycznych, ostrych bólów kręgosłupa i kończyn oraz tych, będących wynikiem kontuzji.

Krioterapia – ogół zabiegów wykorzystujących niskie temperatury, które stosowane są w celach leczniczych lub jako forma odnowy biologicznej. Wskazaniami do przeprowadzania zabiegu są przeciążenia stawów, choroby zwyrodnieniowe i reumatoidalne, osteoporoza, stwardnienie rozsiane czy niedowłady i przykurcze mięśni.

Lampa Sollux – urządzenie służące do naświetlań, które wspomaga ukrwienie organizmu i przemianę materii oraz zmniejsza ból i napięcie mięśni. Stosowane jest w przypadku stanów zapalnych i reumatycznych, stanach zwyrodnieniowych stawów, zespołów bólowych kręgosłupa, stanach zapalnych narządów węchu i słuchu lub jako przygotowanie do masażu i ćwiczeń ruchowych.

Laseroterapia – ogół bezbolesnych zabiegów, które polegają na dostarczaniu do chorego miejsca na ciele energii w postaci światła. Stosowane są m.in. przy zespołach bólowych i nerwobólach, chorobach zwyrodnieniowych stawów, schorzeniach dermatologicznych oraz stanach zapalnych.

Magnetoterapia – ogół zabiegów wykorzystujących zmienne pole magnetyczne o niskiej częstotliwości w terapii leczniczej, które zmniejszają napięcie mięśni i działają relaksacyjnie.

Masaż wirowy kończyn – łagodny masaż w formie kąpieli, wykorzystujący wpływ ciepłej wody oraz jej oddziaływanie mechaniczne. Kąpiel zmniejsza napięcie mięśni, poprawia ukrwienie tkanek oraz ma działania przeciwbólowe i przeciwobrzękowe.

Okład borowinowy – zabieg o rozgrzewającym działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i poprawiającym ukrwienie tkanek. Zalecany jest w szczególności osobom zmagającym się z bólami kręgosłupa, przypadłościami reumatoidalnymi czy zapaleniem stawów.

Ultradźwięki – zabieg fizykoterapeutyczny, wykorzystujący fale ultradźwiękowe. Stosowany jest m.in. w przewlekłych stanach zapalnych, chorobach zwyrodnieniowych czy bólach różnego pochodzenia.

Źródło: materiały prasowe Interferie