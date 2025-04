Reklama kierowana do publicznej wiadomości nie może wprowadzać konsumenta w błąd. Zakazane jest umieszczanie w reklamach produktów leczniczych zapewnień, że dzięki przyjmowaniu danego leku, można uniknąć konsultacji lekarskiej lub operacji chirurgicznej.

W reklamie nie powinny również znaleźć się zapewnienia o wywoływaniu przez lek pożądanego działania, a co za tym idzie obietnice osiągnięcia określonych korzyści zdrowotnych, płynących z przyjmowania danego leku.

Producent nie może także zachęcać pacjenta do kupowania określonego produktu leczniczego poprzez oferowanie upominków dodawanych do opakowania leku. Inne formy przekazywania jakichkolwiek korzyści (w tym finansowych) również są niedozwolone.

Dobierając hasło reklamowe producent musi zwrócić uwagę również na to, że w reklamie nie można umieszczać haseł, mogących zastraszyć pacjenta (słowa „uważaj” albo „strzeż się”) lub wzbudzić w nim przeświadczenia, że w przypadku nieprzyjmowania danego leku, jego stan zdrowia ulegnie pogorszeniu.

Żadna forma reklamy (prasowa, radiowa, telewizyjna lub inna), dotycząca leków, nie może być skierowana do dzieci lub zawierać elementów, które są adresowane właśnie do nich.

W reklamach produktów leczniczych nie mogą także pojawiać się osoby uznawane powszechnie za profesjonalistów w swojej branży, czyli lekarze, farmaceuci, naukowcy oraz inne osoby z wykształceniem medycznym. Karom podlega także umieszczanie w reklamach odwołań do ich opinii lub sugerowanie konsumentowi, że określona osoba występująca w spocie posiada medyczne wykształcenie.

Obostrzenia te wynikają z faktu, że docelowo reklama leków wydawanych bez recepty ma mieć charakter czysto informacyjny. Ma to uchronić pacjenta, który zazwyczaj nie posiada wiedzy niezbędnej do fachowej weryfikacji przekazywanych mu informacji, przed błędną interpretacją przekazu reklamowego.

Źródło: „Rzeczpospolita”, tytuł „Jak przedsiębiorca może zachwalać sprzedawane leki”, 07.06.2011/mk

