Reklamy wpływają na poziom materializmu

Badania wykazały, że nieszczęśliwe dzieci, które oglądają dużo reklam w telewizji, mogą wyjść z przekonania, że dobra materialne są kluczem do lepszego samopoczucia. Czytamy o tym w serwisie healthnews.com w artykule „Ads may spur unhappy kids to embrace materialism”.