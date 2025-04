Konsultacji będą udzielać specjaliści z wieloletnim doświadczeniem: chirurg plastyk, szkoleniowiec metod rekonstrukcji piersi – dr n. med. Tadeusz Witwicki, chirurg onkolog zajmujący się od 20 lat leczeniem chorób piersi i rekonstrukcją – dr n. med. Sławomir Mazur.

Podczas spotkania zainteresowane pacjentki będą mogły również poznać metodę rekonstrukcji własnym tłuszczem z wykorzystaniem systemu BRAVA™AFT, który wspomaga osiągnięcie pożądanego efektu estetycznego.

Bezpłatne konsultacje odbędą się 14 lutego 2015 roku w godzinach 9-15 w gabinecie doktora Witwickiego przy ulicy Nasturcjowej 6 w Warszawie. Na spotkanie można się zapisać pod numerem telefonu: 728-840-465.

– Rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet i stanowi przeszło 1/4 wszystkich nowotworów. W Polsce rocznie zapada na raka piersi ok. 14,5 tys. kobiet – mówi dr n. med. Sławomir Mazur. Schorzenie to dotyka coraz młodsze osoby.

Często jedną z metod leczenia jest całkowite usunięcie chorej piersi lub obu chorych piersi. Niektóre kobiety nie czują późniejszej potrzeby odtworzenia piersi, a inne wręcz przeciwnie.

– Panie, które tracą pierś, bardzo często mają problem z akceptacją swojego ciała, rezygnują z wielu funkcji społecznych (tzw. zespół half woman). Wycofując się częściowo z funkcji społecznych i towarzyskich, mają poczucie niepełności. Proteza zewnętrzna nie jest wygodnym rozwiązaniem – bywa też przyczyną dyskomfortu. Dlatego kobiety chcą zakończyć pewien etap, wrócić do normalności i zapomnieć o traumie, którą przeszły. Rekonstrukcja piersi jest dla nich sposobem na przywrócenie siebie do stanu sprzed operacji – mówi dr n. med. Tadeusz Witwicki.

Przeprowadzenie rekonstrukcji piersi niesie ze sobą wiele pytań dotyczących spodziewanych efektów, dostępnych metod i przede wszystkim bezpieczeństwa zabiegu. Jedno jest pewne, aby poddać się operacji, należy być całkowicie wyleczonym. Co ważne, późniejsza kontrola onkologiczna nie stanowi problemu.

– Pacjentki po operacjach rekonstrukcyjnych piersi, czy to tkankami własnymi, czy przy użyciu implantów, mogą być w pełni kontrolowane badaniami obrazowymi tak samo jak pacjentki, które nie były poddane rekonstrukcji. Dlatego wszelkie dostępne badania obrazowe jak: badania rentgenowskie, mammografia, USG, rezonans magnetyczny bądź pozytronowa tomografia komputerowa mogą być wykonywane – mówi dr n. med. Sławomir Mazur.

To, jaką metodę wybierze chirurg, zależy od stanu pacjentki.

– Zasadą jest uzyskanie najlepszego wyniku kosmetycznego z jak najmniejszym obciążeniem i narażeniem na dodatkowe komplikacje operowanej – kontynuuje dr Witwicki.

Sposobów na rekonstrukcję jest wiele. Najpopularniejszą metodą jest nadal wszczepienie ekspandera wymienianego na implant silikonowy bądź od razu włożenie tzw. ekspanderoprotezy. Możliwa jest również rekonstrukcja wykorzystująca własne płaty tkankowe, np. z brzucha lub pleców. Natomiast te panie, które chciałyby skorzystać z metod mniej inwazyjnych, mogą poddać się rekonstrukcji własnym tłuszczem, np. dodatkowo z wykorzystaniem systemu BRAVA, który zwiększa przeżywalność przeszczepionych komórek tłuszczowych. To także metoda polecana kobietom, które obawiają się użycia ciała obcego w postaci implantu.

Zobacz też nasz wywiad wideo z doktorem Witwickim:

" data-old-h="https://polki.pl/zdrowie/nowotwory,jakie-sa-metody-rekonstrukcji-piersi-video,10411391,artykul.html">Jakie są metody rekonstrukcji piersi?

Źródło: materiały prasowe Com and media/mn