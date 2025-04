fot. Fotolia

Witam, jestem po rekonstrukcji więzadła. Operację miałem 20 sierpnia, dziś jest 8 listopada, a mi jeszcze nie udało się uzyskać wyprostu nogi. Od 3 tygodni nie chodzę już na rehabilitacje (chodziłem 2 miesiące i już nie mogę, bo brak miejsc). Noga ciągle mnie boli, jak próbuję ją wyprostować – czy to normalne? Co powinien zrobić?

Na pytanie użytkownika odpowiada mgr Janina Wieczorkiewicz z Rehabilitacji św. Łukasza:

Uzyskanie wyprostu stawu kolanowego jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji po rekonstrukcji więzadła ACL. W naszej klinice dążymy do uzyskania pełnego wyprostu kolana już w pierwszym tygodniu po zabiegu. Z opisu wnioskuję, że jest to trzeci miesiąc po zabiegu i wtedy na pewno powinien Pan/Pani osiągnąć całkowity wyprost zarówno czynny (w staniu), jak i bierny (na leżąco). Jeśli przeszczep więzadła ACL wykonany jest prawidłowo, rehabilitację należy kontynuować. Zachęcam do skorzystania z pomocy doświadczonego terapeuty manualnego, w celu mobilizacji blizn i tkanek miękkich.

Proszę nie skupiać się tylko na zabiegach fizykalnych, gdyż w tym czasie nie są już one konieczne. Tylko intensywna rehabilitacja manualna i systematyczne, ciągłe ćwiczenia mogą doprowadzić do wyprostu stawu kolanowego. W naszym ośrodku ściśle współpracujemy z lekarzem prowadzącym. Jeśli w okresie 2 tygodni nie udaje nam się uzyskać wyprostu, pacjent poddawany jest ponownej artroskopii – usuwania zrostów w stawie.

Bez pełnego wyprostu nie jest Pan/Pani w stanie prawidłowo funkcjonować, bóle mogą się nasilać, utykanie podczas chodu nie zniknie. W konsekwencji może prowadzić to do dalszych zmian przeciążeniowych zarówno stawu, jak i mięśni.

Życzę szybkich rezultatów!

