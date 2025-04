Relacja z konferencji „AZS u dzieci z perspektywy dietetyki i psychologii”

Spotkanie rozpoczęła prezes Fundacji Alabaster – Monika Wyrzykowska. Przypomniała, że w grudniu ukaże się publikacja zbierająca wszystkie doświadczenia ostatniego roku.

Czym jest AZS – atopowe zapalenie skóry?

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawracającą chorobą zapalną skóry, w 80% przypadków powiązaną z alergią.

Jej objawami są suchy, łuszczący się naskórek, zaczerwienienie, obrzęk, świąd oraz pieczenie skóry. Całkowite wyleczenie tej niezakaźnej choroby jest na razie niemożliwe – chory odczuwa jej skutki przez całe życie. Nie została także ostatecznie rozpoznana przyczyna tej choroby.

Ciągłe zmaganie się z przewlekłą chorobą skóry utrudnia codzienne funkcjonowanie, wpływa na relacje z rówieśnikami i odgrywa poważną rolę w rozwoju psychicznym dziecka.

Psychologiczne podejście do pacjenta

Pierwszy wykład wygłosiła prof. nadzw. dr hab. Anna Zalewska-Janowska z uniwersytetu medycznego w Łodzi, która założyła i kieruje pierwszym na świecie zakładem psychodermatologii.

Pełna poczucia humoru Pani profesor, ciężki kawałek wiedzy równoważyła lekkim dowcipem. Mówiła o związku skóry z układem nerwowym i o trudnościach komunikacyjnych na linii pacjent-lekarz, które są częstą przyczyną niewłaściwie przebiegającej terapii.

Pełna dumy i zadowolenia przekonywała, że jej zakład psychodermatologii jest miejscem, w którym pacjenci traktowani są jak konkretni, wyjątkowi ludzie, a nie jak kolejny „przypadek”. Podkreślała znaczenie stresu w życiu człowieka i konieczności odpowiedniego tym stresem zarządzania.

Badania

Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz – psycholog w swoim wystąpieniu przypomniała szereg badań amerykańskich, dotyczących atopii.

Badania dowiodły między innymi, że AZS przekłada się na emocjonalne życie pacjentów, a swędzące zmiany są powodem rozdrażnienia, nadpobudliwości, problemów z koncentracją i snem.

Rodzice chorych dzieci

Katarzyna Wyrzykowska - psychoterapeutka poświęciła swój wykład rodzicom dzieci z AZS, którzy mają tendencje do zapominania o sobie.

Sugerowała istotność i potwierdzony pozytywny wpływ grup samopomocowych, apelowała o znalezienie czasu tylko dla siebie, choćby 15 minut dziennie.

Spokojny, dbający o siebie rodzic, będzie umiał równie dobrze zadbać o dziecko, a jego frustracja może podwyższać poziom stresu u dzieci.

Właściwa dieta

Mgr Bożena Kropka, dietetyk i promotor zdrowia, opowiedziała o maleńkich kosmkach jelitowych, o rozmiarach 1mm, od których zależy praca układu odpornościowego.

Przypomniała także, że dieta może leczyć. Nadzwyczaj ciekawa była informacja, że autyzm czy ADHD mogą być przyczyną nieszczelnego jelita, przy czym można je uszczelnić tylko dietą.

Inną istotą informacją był fakt, że zamiast brać leki antyhistaminowe, można zaprzestać spożywania pokarmów zawierających histaminę.

Dieta eliminacyjna u dziecka

Ostatni wykład poprowadziła mgr inż. Joanna Żółkowska, dietetyk. Referat był poświęcony diecie eliminacyjnej w AZS.

Podkreślała, że dieta eliminacyjna jest dietą czasową. Należy ją odpowiednio zbilansować, by wykluczyć niedobory, które nie pozwalają dzieciom na prawidłowy rozwój.

Dużo miejsca poświęciła żywieniu dzieci, szczególnie podkreślając wagę karmienia mlekiem matki. Przypomniała o istnieniu „okienka immunologicznego” w wieku 5-6 miesięcy. Jest to najlepszy moment by wprowadzić nowe produkty do diety dziecka (oprócz mleka krowiego). Nowe produkty należy wprowadzać w małych dawkach i stopniowo.

Źródło: fundacja ALABASTER/kb

