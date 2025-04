Repelenty firmy Floslek

Repelenty dostępne w ofercie marki FLOSLEK Laboratorium to środki chemiczne chroniące przed ukąszeniami. Ich stosowanie zaliczane jest do biologicznych (ekologicznych) metod ochrony człowieka przed owadami. Stanowią doskonałą profilaktykę przed chorobami przenoszonymi przez insekty: kleszczowym zapaleniem opon mózgowych, boreliozą i innymi chorobami wirusowymi.

W płynie oraz w żelu odstraszającym owady zastosowano Repelent owadów IR 3535 R, który należy do najskuteczniejszych preparatów odstraszających owady, w tym szczególnie: komary, kleszcze, meszki. Wykazuje on swoją aktywność nawet do 12 godzin od chwili aplikacji na skórę. Nie wykazuje działania drażniącego, jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę dorosłych oraz małych dzieci, nawet o skórze nadwrażliwej na obce substancje organiczne.

Repelenty zostały ocenione jako bezpieczne dla ludzi, w tym małych dzieci powyżej 3-go roku życia.

W przypadku pokąszenia przez komary czy meszki warto sięgnąć po STOP Żel łagodzący skutki ukąszeń owadów. Działa przeciwświądowo, zmniejsza zaczerwienienie i przyjemnie chłodzi skórę. Zawiera ekstrakt z rumianku i oczaru wirginijskiego. Nie zawiera alergenów, barwników oraz parabenów. Jest bezzapachowy.

