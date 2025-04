Dolegliwości reumatycznych jest około 130 i mają różny przebieg. Oto te najczęściej występujące.

1. Choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS). Kiedyś dotykała głównie ludzi po sześćdziesiątce, ale obecnie zmagają się z nią już nawet 30-latkowie. To efekt m.in. braku ruchu i nadwagi oraz przeciążania stawów podczas pracy na komputerze. ChZS prowadzi do uszkodzenia chrząstki stawowej. Na jej krawędzi powstają osteofity – kostne narośla ograniczające ruchomość. Często do tego dochodzi stan zapalny.

2. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Choroba może pojawić się nagle lub rozwijać przez dłuższy czas z okresami poprawy i zaostrzenia. Częściej atakuje kobiety. Pierwszym objawem jest zwykle poranna sztywność stawów, połączona z silnym bólem. To konsekwencja stanów zapalnych. Występują one jednocześnie w wielu stawach.

3Artretyzm. To głównie męski problem. Zwykle ujawnia się między 40. a 50. rokiem życia. Gdy organizm wytwarza zbyt dużo kwasu moczanowego, w tkankach miękkich wokół stawów i w chrząstce tworzą się kryształki. Powodują one ostry ból, zwykle dużego palca stopy. Bezpośrednią przyczyną bywa wysiłek fizyczny, alkohol lub zjedzenie produktów z dużą ilością puryn (występują np. w sardelach, szprotkach, śledziach, w wywarach mięsnych, szczawiu, szpinaku, rabarbarze i dlatego z tych produktów trzeba koniecznie zrezygnować).

Ważne: Aby ustalić, z jaką konkretnie formą reumatyzmu mamy do czynienia, trzeba zrobić badania. Podstawa to zdjęcie rentgenowskie oraz USG stawów. Zwykle lekarz zleca także badanie moczu oraz krwi, a przy diagnostyce RZS – również rezonans magnetyczny. Dopiero na tej podstawie może dobrać najskuteczniejszą terapię.