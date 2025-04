JM6 jest nową cząsteczką leku opracowanego przez dr Paula Muchowskiego, jego ojca oraz zespół uczonych z Instytutu Gladstone’a Uniwersytu Kalifornijskiego.

Lek ma szanse zrewolucjonizować leczenie chorób: Alzhaimera (demencji) i Huntingtona (pląsawicy), ponieważ blokuje biorący udział w rozwoju tych chorób enzym KMO, tym samym hamuje ich postępowanie.

Choć działanie JM6 sprawdzono do tej pory jedynie na genetycznie zmodyfikowanych myszach, to wyniki badań są obiecujące. JM6 u myszy z Alzhaimerem nie przenikał do mózgu, blokował enzym KMO we krwi. Lek zapobiegł utracie pamięci, udaremnił również zanikanie połączeń między neuronami, co jest typowe dla tej choroby.

U myszy z Huntingtonem powstrzymano rozwój zapalenia mózgu.

Współczesna medycyna nie znalazła żadnej skutecznej formy leczenia demencji i pląsawicy, można jedynie opóźniać pewne ich objawy. Badania dr Muchowskiego dają wszystkim chorym nadzieję na stworzenie takiej terapii.

Źródło: „Rzeczpospolita”, 3.06.2011/mn

