fot. Fotolia

5 grudnia w Krakowie, podczas XV Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej NFIC (New Frontiers In Interventional Cardiology), po raz pierwszy w Polsce został przeprowadzony zabieg stentowania tętnic wieńcowych z użyciem rewolucyjnego stentu, uwalniającego lek Resolute Onyx DES (Drug Eluting Stent). To ogromna szansa zwłaszcza dla pacjentów z cukrzycą.

Warsztaty NFIC od 15 lat są okazją do wymiany międzynarodowych doświadczeń kardiologów interwencyjnych i poznania innowacyjnych technologii, zwłaszcza dzięki możliwości udziału \w zabiegach transmitowanych na żywo. W tym roku lekarze mogli obserwować zabieg wszczepienia stentu Resolute Onyx DES, który komentował prof. UJ, dr hab. med. Dariusz Dudek.

Zabiegi implantacji stentów wykonywane są u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową, jako alternatywa dla pomostowania aortalno-wieńcowego. Dzięki zabiegom możliwe jest przywrócenie przepływu krwi w naczyniu wieńcowym.

Rewolucyjny stent Resolute Onyx, wykorzystujący najnowocześniejsze technologie, zapewnia większą elastyczność i lepsze zdolności adaptacyjne. Pozwala na zoptymalizowanie leczenia w skomplikowanych klinicznie przypadkach, np. u pacjentów cierpiących na cukrzycę, u których naczynia krwionośne są zwężone.

Najważniejszym atutem Resolute Onyx DES jest to, iż zapewnia większe bezpieczeństwo pacjentom. Dzięki szybszemu pokrywaniu stentu przez komórki naczynia, ryzyko powstania zakrzepicy w stencie jest jeszcze mniejsze, również w przypadku konieczności przerwania lub zakończenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej – DAPT, po upływie jednego miesiąca od zabiegu.

Warsztaty NFIC są organizowane przez Klinikę Kardiologii Interwencyjnej UJ Collegium Medicum w Krakowie, Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych (AISN) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI) oraz kursem EuroPCR.

Zobacz też nasz serwis Kardiologia

Źródło: materiały prasowe Primum/mn

Reklama