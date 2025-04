Jednym z badań w diagnostyce hiperprolaktynemii jest rezonans magnetyczny głowy. Częstą przyczyną tego zaburzenia jest gruczolak przysadki – łagodny, okrągły guz wydzielający hormon, prolaktynę. Najczęściej nie przekracza średnicy 1 cm, ale bywają też bardzo duże gruczolaki. Rezonans magnetyczny pozwala wykryć guzki już o średnicy 5 mm.

Kiedy robi się badanie rezonansu w przypadku hiperprolaktynemii?

Kiedy wykonać rezonans?

wynik diagnostyczny testu z metoklopramidem, sugerujący obecność gruczolaka,

dolegliwości neurologiczne takie jak bóle głowy lub kłopoty ze wzrokiem,

podwyższony poziom prolaktyny u mężczyzny (najczęściej powoduje go gruczolak przysadki),

nieskuteczna terapia farmakologiczna,

kontrola przed i po operacji gruczolaka przysadki.

Czy rezonans jest bezpieczny?

Rezonans magnetyczny jest jedną z najbardziej nowoczesnych technik obrazowania w medycynie. Doskonale uwidacznia struktury mózgowe, a żeby jeszcze zwiększyć jakość obrazu stosuje się środki kontrastowe. W przypadku guza przysadki używa się gadolinu, który jest dobrze wychwytywany przez ten narząd. Gadolin jest pierwiastkiem o właściwościach ferromagnetycznych i nie powoduje uczuleń, jak środki kontrastowe na bazie jodu. Kontrast podaje się dożylnie, jednak przed jego podaniem należy upewnić się, że nerki działają prawidłowo. Rezonans magnetyczny nie używa promieniowania jonizującego jak rentgen lub tomografia komputerowa, dlatego jest bezpieczny nawet dla kobiet w ciąży.

Jak mam się przygotować do badania?

Badanie nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań. Możesz normalnie jeść i pić przed badaniem, nie musisz się rozbierać do badania, ale należy zdjąć wszelkie metalowe przedmioty – biżuterię, kolczyki, zegarek. Pomocne przy badaniu będzie również zrezygnowanie tego dnia z makijażu i lakieru do włosów. Trzeba również usunąć protezy dentystyczne oraz poinformować lekarza o wszelkich ciałach obcych i implantach znajdujących się w ciele. Mogą to być stenty, implanty, sztuczne zastawki, stabilizatory ortopedyczne.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania jest rozrusznik serca! Rezonans nie może być wówczas wykonany, z powodu możliwych zakłóceń pracy rozrusznika podczas badania.

Jak przebiega badanie?

Badanie trwa dość długo, od 20-30 minut do ponad godziny. Podczas badania musisz leżeć nieruchomo, dlatego ułóż się w miarę możliwości wygodnie. Aparat do rezonansu wydaje wibrujące dźwięki, co jakiś czas usłyszysz głośny stuk. Można poprosić o zatyczki do uszu, a czasem nawet o słuchawki z muzyką. Jeżeli cierpisz na jakiekolwiek zaburzenia lękowe lub źle znosisz przebywanie w ciasnych pomieszczeniach, powiedz o tym lekarzowi! Będzie mógł podać środki nasenne lub uspokajające. Również w przypadku, gdy nie jesteś w stanie leżeć bez ruchu w jednej pozycji np. dlatego, że coś cię boli, poinformuj o tym. Można będzie zastosować znieczulenie. W czasie badania cały czas jest obecny personel medyczny, a w aparacie jest zainstalowana kamera i mikrofon, co pozwala na stały kontakt z pacjentem.

Więcej pytań?

Rezonans magnetyczny jest bardzo bezpiecznym badaniem. Praktycznie nie powoduje powikłań ani żadnych reakcji biologicznych, a pacjent nie jest narażony na działanie promieniowania rentgenowskiego. Pamiętaj, że najwięcej informacji udzieli ci lekarz lub technik rezonansu, więc w razie jakichkolwiek wątpliwości – pytaj!