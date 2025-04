Bulimia może objawiać się w dwojaki sposób: poprzez przeczyszczanie – tzn. doprowadzanie do wymiotów po napadzie obżarstwa, oraz nieprzeczyszczanie – zamiast powodować wymioty chory stosuje ścisła dietę, ograniczając ilość przyjmowanych pokarmów do minimum lub doprowadza organizm do skraju wyczerpania poprzez forsujące ćwiczenia (tzw. Bulimia sportowa).

Głodówka metodą na... obżarstwo?

Osoby cierpiące na bulimię nieprzeczyszczającą często decydują się na bardzo radykalne diety, zbliżone do głodówki. Po serii niepohamowanego ataku głodu następuje smutek, autoagresja oraz paniczny lęk przed przytyciem. W obawie przed każdym dodatkowym kilogramem osoba chora może się głodzić przez kilka dni.. aż do kolejnego napadu obżarstwa. Nie potrafiąc przerwać błędnego koła, doprowadza swoje zdrowia do stanu kompletnego wyniszczenia i rozregulowania. Najczęściej jednak osoby te nie zdają sobie sprawy z powagi choroby - nie powodują na siłę wymiotów, nie czują się więc chore.

Sport to zdrowie – czy aby na pewno?

Wysiłek fizycznym jest bardzo ważny w codziennym życiu, ale jak we wszystkim, także w tej dziedzinie należy zachować umiar. Lekarze alarmują – coraz więcej młodych ludzi cierpi na tzw. Bulimię sportową. Czym się objawia? Młode osoby nie chcąc przybrać na wadze ani grama trenują po kilka – kilkanaście godzin dziennie, licząc zawzięcie każdą kalorię, doszukując się jej nawet w wodzie pitnej!

Ten typ zaburzenia odżywiania może być bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia – począwszy od częstych omdleń, anemii, częste zawroty i bóle głowy, poprzez zaburzenia hormonalne – brak menstruacji u kobiet, zanik libido itd.

Osoby cierpiące na bulimię przeczyszczającą oraz nieprzeczyszczającą powinni niezwłocznie rozpocząć leczenie pod okiem lekarza specjalisty. Tylko dzięki odpowiedniej terapii możliwe jest 100% wyleczenie się z choroby.

