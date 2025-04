Ważne, aby wiedzieć, iż tą wstydliwą chorobę da się leczyć. Jednak żeby było to możliwe, należy wykonać szereg badań i ustalić właściwe rozpoznanie – określić typ nietrzymania moczu. Wyróżnia się dwa główne podtypy nietrzymania moczu: inkontynencję z parcia oraz inkontynencję stresową.

Czym jest nietrzymanie moczu z parcia?

Nietrzymanie moczu z parć naglących polega na tym, że przed mimowolnym oddaniem moczu, chory odczuwa silną potrzebę oddania moczu. Czynnikiem wywołującym niekontrolowany skurcz wypieracza, a w konsekwencji oddanie moczu, może być stres, zmiana temperatury otoczenia, emocje czy szum wody.

Potrzeba oddania moczu jest tak silna, że chory nie jest w stanie jej powstrzymać i często nie zdąża na czas do łazienki. Zazwyczaj w przypadku wstąpienia nietrzymania moczu z parcia rozpoznaje się tzw. pęcherz nadreaktywny. Jest to zespół objawów. Oprócz nietrzymania moczu należą do nich: parcia naglące oraz częstomocz, czyli oddawanie moczu więcej niż 8 razy na dobę. Dolegliwość ta może dotknąć osoby w każdym wieku, jednak częstość zachorowania jest dużo wyższa u osób starszych. Najczęściej przyczyna wystąpienia pęcherza nadreaktywnego jest nieznana.

Nietrzymanie moczu może wystąpić także w przebiegu chorób neurologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Alzhaimera czy przebyty udar niedokrwienny mózgu. Mężczyźni mogą się uskarżać na nietrzymanie moczu z parcia, w przypadku przerostu gruczołu krokowego. Ten typ inkontynencji może również wystąpić po operacjach narządów miednicy mniejszej, u kobiet. Nietrzymanie moczu z parcia stanowi ok. 20% wszystkich przypadków nietrzymania moczu.

Na czym polega wysiłkowe nietrzymanie moczu?

Innym schorzeniem jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Polega ono na mimowolnym wycieku moczu podczas wysiłku, kaszlu czy kichania – czyli w sytuacjach, kiedy pracują mięśnie brzucha, powodując wzrost ciśnienia w jamie brzusznej.

Wyróżniamy różne stadia zaawansowania tej choroby. W początkowym okresie choroby, nietrzymanie moczu występuje jedynie przy bardzo dużym wysiłku fizycznym. Jednak z czasem wyciek moczu pojawia się także przy mniejszych wysiłkach, aż w końcu występuje w czasie normalnego chodzenia, a nawet w spoczynku.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jest najczęstszym typem nietrzymania moczu. Jego przyczyną jest nieprawidłowe działanie cewki moczowej, co może być spowodowane jej nieprawidłową ruchomością lub osłabieniem mięśnia zwieracza cewki.

Ten typ nietrzymania moczu występuje bardzo często u kobiet. Jego przyczyną jest najczęściej przebyty poród oraz zmiany hormonalne związane z okresem menopauzy.

Nietrzymanie moczu może być także następstwem wad wrodzonych, zabiegów na cewce moczowej czy przebytej radioterapii. U mężczyzn przyczyną choroby może być uszkodzenie cewki moczowej w czasie resekcji gruczołu krokowego, czy sam przerost gruczołu krokowego. Czynnikami predysponującymi do wysiłkowego nietrzymania moczu jest otyłość, przewlekłe zaparcia, choroby neurologiczne, palenie tytoniu oraz częste zakażenia dróg moczowych.

Inne typy nietrzymania moczu

Istnieje także mieszana postać nietrzymania moczu, która łączy w sobie cechy dwóch powyższych rodzajów choroby. Niekontrolowane oddanie moczu jest spowodowane wysiłkiem, jednak poprzedzają go parcia naglące.

U mężczyzn z przerostem prostaty wyróżnia się nietrzymanie moczu z przepełnienia. Polega ono na tym, że powiększony gruczoł krokowy uciska cewkę moczową, co powoduje niekontrolowane oddawanie moczu w niewielkich ilościach.

Jak leczyć nietrzymanie moczu?

