fot. Shutterstock

Reklama

Tanio i atrakcyjnie: które regiony Chorwacji sprzyjają turystom?



Chorwacja to wiele regionów, które kuszą wspaniałymi atrakcjami. Dalmacja oraz Istria przyciągają licznymi atrakcjami, choć nie tylko one zasługują na uwagę. W gronie tych krain, które sprzyjają oszczędnym turystom, znalazła się również Chorwacja Środkowa. To piękna, a jednocześnie nieco rzadziej odwiedzana przez turystów część kraju, która walczy o uwagę letników m.in. za pomocą niskich cen pobytu. Choć nie jest to region tłumnie odwiedzany, na brak atrakcji narzekać w nim nie można. Co warto tu zobaczyć?

Chorwacja Środkowa może się pochwalić takim rarytasem jak Park Narodowy Jezior Plitwickich. To jeden z najpiękniejszych zakątków w tym kraju, o którego wartości najlepiej świadczy wpis na listę UNESCO. Symbolem tego parku stały się wspaniałe wodospady oraz lasy, których widok zachwyci każdego miłośnika przyrody.

Ciekawymi atrakcjami w tej części kraju może się też pochwalić Varaždin. Swego czasu to miasto było stolicą państwa, a o jego znaczeniu w przeszłości przypominają ciekawe zabytki. Najważniejszym obiektem dla turystów jest tu twierdza Stari Grad z XVI wieku, którą koniecznie trzeba zwiedzić.

Ciekawym celem wycieczki na terenie Chorwacji Środkowej może się również okazać Marija Bistrica, znana przede wszystkim z ciekawego sanktuarium. To jeden z najważniejszych ośrodków kultu w całym kraju, a jego najcenniejszym skarbem jest gotycka figura Matki Boskiej z XV stulecia.

Zobacz też: Jak wybrać najlepszą ofertę last minute?

Reklama

Kwatera dla oszczędnych: czy może być komfortowa?



Rodzinny wyjazd do Chorwacji stanie się jeszcze przyjemniejszym doświadczeniem w chwili, gdy zapewnimy sobie odpowiednie warunki pobytu. W przypadku rodzinnych podróży wygodnym i tanim rozwiązaniem stają się wakacyjne mieszkania lub domy, które można wynająć w przystępnej cenie. Gdzie ich szukać? Oferty domków letniskowych w Chorwacji Środkowej na edom.pl to moc propozycji dla tych rodzin, które chcą w przystępnej cenie spędzić w tej części Bałkanów urlop marzeń. Blisko 200 ofert wakacyjnych kwater czeka tu na oszczędnych turystów, którzy chcą wypoczywać z najbliższymi w komfortowych warunkach. Wakacyjny dom dla 4 osób za niespełna 1000 złotych tygodniowo lub w pełni wyposażony apartament dla 7 osób za 1200 złotych to propozycje, którym bez wątpienia trudno się oprzeć.

Chorwacja Środkowa może być idealnym miejscem letniego wypoczynku. Park narodowy przyciągający wspaniałymi wodospadami oraz miejscowości kuszące ciekawą zabudową i malowniczą okolicą to czynniki, dzięki którym i tutaj turystyka zaczyna się rozwijać coraz lepiej. Już teraz można tu korzystać z wakacyjnych mieszkań oraz domów, których niskie ceny wynajmu są najlepszą zachętą do spędzenia wakacji właśnie w tej części kraju.

Zobacz też: Kiedy i jak podróżować z niemowlakiem? [wywiad]

Materiał partnera.