Rodzinny Piknik Zdrowia Przystanek Zabawa - zapraszamy!

Czym jest Rodzinny Piknik Zdrowia?

W ramach Pikniku organizowane będą programy takie jak: „Trzymaj formę” pod patronatem honorowym Ministrów Zdrowia, Edukacji i Sportu, którego jednym z celów jest zachęcenie rodzin do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto zostanie zrealizowany „Narodowy test sprawności fizycznej. Wysportowana rodzina”, „Obudź w dziecku geniusza”, a także „Zdrowie Rodziny”. Akcji patronuje portal Zdrowie.wieszjak.polki.pl.

Jakie atrakcje czekają na Pikniku?

Każdy tydzień (a jest ich czternaście) poświęcony jest jednemu wiodącemu tematowi np.: bezpieczne wakacje, nadciśnienie tętnicze, alergia, sposoby na zwiększenie odporności organizmu i wiele wiele innych.

Organizatorzy pikniku zapraszają rodziny z dziećmi. Mama i tata będą mogli posłuchać porad lub napić się pysznej kawy, a w tym czasie ich dzieckiem zajmą się uśmiechnięte animatorki. Ponadto w każdy weekend będą odbywać się zabawy i warsztaty z warszawskimi klubami malucha, konkursy kulinarne z celebrytami, malowanie buziek, dmuchany zamek, a także zajęcia sportowe dla dzieci i rodziców, np.: siatkówka plażowa, piłkarzyki, fitness dla małych i dużych, skaczące szczudła, taniec, pływanie kajakiem po kanale, konie, karate, judo, baseball itd.

Kiedy?

Na rodziców z dziećmi czekamy codziennie do 18 września, w tygodniu od 11.00 do 18.00 dziećmi zajmują się bezpłatnie uśmiechnięte animatorki, w weekendy specjalne atrakcje.

Czas trwania 18.06 - 18.09.2011. Zapraszamy codziennie! Wstęp WOLNY.

Gdzie?

Miejsce: Kępa Potocka na warszawskim Żoliborzu (na wysokości skrzyżowania Gwiaździstej z Potocką).

PROGRAM 23-24 LIPCA

Sobota 23 lipca:

11.00 joga,

12-18.00 zajęcia klubiku malucha „Tamika”: zajęcia plastyczne „Coś z niczego”, chusta animacyjna Klanza, zabawy integracyjne, zabawy sprawnościowe, puszczanie baniek,

14-19.00 zajęcia sportowe dla dzieci, m.in. tor przeszkód, strzał do bramki, skaczące worki i wiele wiele innych. Dla najmłodszych dmuchany tor przeszkód i konkursy,

15.00 konie,

21.45 letnie kino pod chmurką dla dorosłych.

Niedziela 24 lipca:

12-18.00 zajęcia klubu malucha „Tamika”,

15.00 konie,

15.00 rodzinne gotowanie z gościem specjalnym. Gotuje dla nas znana i lubiana aktorka Magdalena Wójcik wraz z szefem kuchni żoliborskiej restauracji Spotkanie,

Miasteczko zdrowia:

Od 14.00 zapraszamy do namiotu z poradami: kleszcze i wszystko, co z się z nimi wiąże,

A także: alergia – jak sobie z nią radzić?

PROGRAM 30-31 LIPCA

Sobota 30 lipca:

11.00 – joga dla dużych i małych

11.00 – 18.00 zajęcia ruchowe z Socatots – Piłkarskie Maluszki

12.00 – Bajkodance’owanie – zajęcia taneczne Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

14.00 – Taneczna Wyspa Odkrywców

15.00 – tańce dla dzieci i dorosłych ze szkołą Steps4Salsa

15.00 – przejażdżka konna dla najmłodszych (5 zł)

16.00 – EkoJarmark z Myszką Norką – tworzenie kukiełek z makulatury

Niedziela 31 lipca:

11.00 – 18.00 zajęcia ruchowe z Socatots – Piłkarskie Maluszki

14.00 – tańce: zumba (projekt zumbapoland.pl)

15.00 – rodzinne gotowanie z gościem specjalnym oraz znaną żoliborską restauracją Spotkanie

16.00 – karate dla naszych milusińskich

16.00 – przejażdżka konna dla najmłodszych (5 zł)

Przez całą sobotę i niedzielę od 11.00 do 18.00 zajęcia z projektem Socatots – Piłkarskie Maluszki. A w programie między innymi: piłki, tor przeszkód, jeżyki, hula hop, kręgle, woreczki, pachołki, tunele. Będzie kolorowo, balonowo i nie zabraknie też baniek mydlanych.

W zeszły weekend była z nami Akademia Kreatywnego Rozwoju Tamika, która zagwarantowała niezapomniane wrażenia oraz wiele pięknie pomalowanych buziek, puszczanie baniek mydlanych, ciuciubabkę, zabawę z chustą Klauza i konkursy plastyczne – zabawom nie było końca!

W niedzielę wraz z aktorką Magdaleną Wójcik oraz restauracją Spotkanie gotował niezapomniany duet: pan Marek z synem Adrianem. Ogromną sensacją okazały się również tańce zumba, do których przyłączyły się całe rodziny. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, zapraszamy do tanecznego korowodu w najbliższy weekend!

PROGRAM 6-7 SIERPNIA

Kolejny bogaty w atrakcje weekend przystanek zabawa – Rodzino, Trzymaj formę! przed nami. Tym razem proponujemy poniższe atrakcje oraz weekendowe czytanie bajek przez znaną i lubianą aktorkę Magdalenę Różdżkę.

Sobota 6 sierpnia

11.00-12.00 joga dla dużych i małych

14.00-15.00 Szczepan Kleszcz będzie uświadamiał dzieci, jak unikać kleszczy.

15.00-16.00 przejażdżka konna dla najmłodszych (5 zł)

15.00-16.00 rodzinne gotowanie z gwiazdą i znaną żoliborską restauracją Spotkanie. W tym tygodniu gotuje z nami piosenkarka MANDARYNA.

Centrum Twórczego Rozwoju Harmonia poprowadzi zajęcia w godzinach 12.00-16.00.

W programie między innymi:

12.00-12.40 tańcowanie-wywijanie - taniec kreatywny z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku np. gazety, chusty itp. Dla dzieci od 3 roku życia, również z rodzicami. Zajęcia rozwijają kreatywność, wyrabiają poczucie rytmu, ćwiczą motorykę, relaksują.

12.40-13.40 bajka "Warzywne królestwo", zabawy dramowe i z chustą animacyjną

13.40-15.00 coś z niczego, tworzenie przedmiotów użytkowych z recyklingu, makulatury oraz darów natury – zajęcia rozwijające zdolności manualne, kreatywność

lepianki glinianki -lepienie z gliny dla dzieci i rodziców od 3 lat zajęcia rozwijają zdolności manualne, kreatywność ,ćwiczą motorykę małą.

17.00- 18.00 Ruszamy się -"Ruch rozwijający" dla dzieci i rodziców ,zabawy z chusta animacyjną i "innymi przyrządami -zajęcia integrujące dzieci i dorosłych ,ćwiczące umiejętność współpracy w grupie oraz motorykę

Zajęcia i atrakcje sportowe pod hasłem „Bezpieczna rodzina” w godzinach 14.00-19.00

ściana wspinaczkowa

aerobik dla dzieci

walki gladiatorów

gry z chustą, survival dla dzieci

sumo

siatkowa plażowa

joga

prezentacja pierwszej pomocy –WOPR

jak zachować się w lesie

Miasteczko Zdrowia, a w nim: Porady dietetyków, pokazy kulinarne, choroby cywilizacyjne.

Niedziela 7 sierpnia

11.00-18.00 zajęcia i zabawy plastyczno-ruchowe dla najmłodszych

15.00-16.00 salsa dla wszystkich – zajęcia taneczne dla rodzin

16.00-17.00 przejażdżka konna dla najmłodszych (5 zł)

12.00-18.00 dmuchany zamek dla naszych najmłodszych gości



Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!



