Sławę swą zawdzięcza pomarańczowym, kwaskowatym owocom. Są one źródłem witamin (zwłaszcza beta-karotenu oraz witamin C, E i z grupy B), soli mineralnych, garbników i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Kombinacja taka pomaga podnieść odporność, spowalnia proces starzenia się i przyspiesza regenerację organizmu. Oprócz tego:

- sok i dżem z rokitnika hamują biegunkę, regulują ciśnienie krwi, działają przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo;

- odwar (łyżkę owoców zalej litrem wody i gotuj na wolnym ogniu przez pół godziny); można go stosować jako płukankę przeciw wypadaniu włosów, a także zamiast toniku regenerującego skórę.

