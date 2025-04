Pożądane role i zadania pedagoga szkolnego w profilaktyce zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej

Pedagog szkolny powinien zajmować się nie tylko uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze (np. wagarującymi, przejawiającymi agresywne zachowania, mającymi problemy z nauką), ale także tworzeniem programów profilaktycznych, edukacją prozdrowotną i promocją zdrowia wśród uczniów, organizowaniem im pomocy psychologicznej, materialnej, specjalistycznej, co nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji wzrastającej liczby uczniów uzależnionych od różnego rodzaju środków (np. od narkotyków, leków, nikotyny, alkoholu), przejawiających zachowania agresywne i zaburzenia zdrowia psychicznego oraz liczne nieprawidłowości w sferze odżywiania się.

Głównymi zadaniami pedagoga szkolnego odnośnie do profilaktyki zaburzeń odżywiania się w środowisku szkolnym powinny być:

– rozpoznawanie nieprawidłowości w sferze stosunku do odżywiania się i własnego ciała u młodzieży

– diagnozowanie stanu rozumienia przez uczniów specyfiki zaburzeń odżywiania się;

– współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się terapią zaburzeń odżywiania się;

– wspieranie nauczycieli i wychowawców w wykonywaniu działań profilaktycznych;

– organizacja zajęć/warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców na temat zaburzeń odżywiania się z udziałem np. psychologów, psychiatrów i innych specjalistów;

– udzielanie pomocy indywidualnej chorującym uczniom i ich rodzinom;

– organizowanie zajęć dla młodzieży na temat istoty, uwarunkowań, metod i form terapii zaburzeń odżywiania się;

– prowadzenie zajęć dla młodzieży na temat zdrowego stylu życia i odżywiania się;

– motywowanie nauczycieli, wychowawców do rozwijania umiejętności i kompetencji w dziedzinie diagnozowania i profilaktyki zaburzeń odżywiania się.

Trzeba zaznaczyć, że działania profilaktyczne dotyczące zaburzeń odżywiania się nie mogą być wykonywane przez pedagogów szkolnych incydentalnie – w formie jednej lekcji/jednych zajęć z klasą, lecz powinny zostać włączone na stałe do programów wychowawczych szkoły i uzupełniać całoroczny program pracy profilaktycznej z uczniami.

Pożądane role i zadania nauczycieli i wychowawców w profilaktyce zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej

Głównymi zadaniami nauczycieli i wychowawców w profilaktyce zaburzeń odżywiania się w środowisku szkolnym powinny być:

– rozpoznawanie nieprawidłowości w sferze stosunku do odżywiania się i własnego ciała u młodzieży

– diagnozowanie stanu rozumienia przez uczniów specyfiki zaburzeń odżywiania się;

– organizacja zajęć/warsztatów dla uczniów na temat zaburzeń odżywiania się w ramach godzin wychowawczych;

– współpraca z pedagogiem szkolnym/psychologiem oraz innymi specjalistami zajmującymi się problematyką zaburzeń odżywiania się;

– motywowanie rodziców do włączenia się w działania profilaktyczne;

– organizowanie pomocy psychologicznej/psychiatrycznej dla chorujących uczniów i ich rodziców;

– motywowanie uczniów do podjęcia specjalistycznego leczenia;

– projektowanie i realizowanie na terenie szkoły programów profilaktycznych przeznaczonych dla uczniów, obejmujących zagadnienia zdrowego stylu życia i odżywiania się (stosownie do wieku i potrzeb organizmu), kształtowania pozytywnej samooceny, nabywania dystansu do kanonów mody i urody upowszechnianych przez mass media.

Wymienione działania powinny być prowadzone przez nauczycieli i wychowawców konsekwentnie i systematycznie. Tylko w ten sposób można ograniczyć lub zmniejszyć liczbę zachorowań na anoreksję psychiczną i bulimię psychiczną u uczniów.

Fragment pochodzi z książki „Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej”, autor Marta Kowalczyk, Kraków 2008. Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna w redakcji.