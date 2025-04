Rośliny kontra rak

Nowotwory są chorobami, które zbierają każdego roku bardzo duże żniwo. „Nie pytają o wiek” i moment życia. Nie bez powodu nowotwory zyskały miano chorób cywilizacyjnych i są jednym z głównych problemów, wobec których medycyna czasem okazuje się być bezradna. Pamiętajmy jednak, że przez modyfikację swojego stylu życia, także i nowotworom możemy zapobiegać. Nie gwarantuje nam to 100% ochrony, ale pozwala zmniejszyć ryzyko!

Najlepszymi rozwiązaniami są te najprostsze, czyli sięganie do tego co na co dzień daje nam natura i życie w zgodzie z biorytmem. Wszyscy musimy odpoczywać, pracować, uczyć się, ruszać. Każdy z nas również musi przyjmować posiłki, by przeżyć. Warto wiedzieć, że nie może to być żywność o nikłej wartości. W profilaktyce nowotworów odradza się tłuste, smażone i przetworzone posiłki. Wyklucza się również fast-foody i wędzonki, a także ogranicza podaż czerwonego mięsa. Ostatnio podkreśla się dobroczynną moc warzyw w prewencji nowotworów. Jakie to warzywa? Przeczytacie poniżej.

Pomidory

To warzywa, które dostarczają nam najwięcej likopenu. Likopen jest naturalną substancją barwiącą pomidory na czerwono. Prawdopodobnie jego właściwości przeciwutleniające są dwukrotnie silniejsze od beta-karotenu. Co ciekawe, znajdziemy go także w przetworach pomidorowych, zwłaszcza w koncentracie, pastach, ketchupie, przecierach i sosach. Zachęcamy więc do codziennego zjadania np. sałatki z pomidorów. Najlepiej gdy pochodzą z upraw ekologicznych.

Brokuły

Są bogate w sulforofan. Jest to również substancja silnie antyutleniająca. Obecnie trwają badania nad rolą sulforofanu w zapobieganiu nowotworom piersi i prostaty. Prawdopodobnie działa on jak inhibitory (spowalniacze) deacetylazy histonowej, które okazują się być obiecującą metodą walki z rakiem. Jednakże wpływ sulforowafnu nie jest do końca poznany. Wydaję się on wybiórczo oddziaływać na nowotwory. Ponadto jeszcze nie wiadomo jakie będą zalecenia co do obróbki i spożywania brokułów, co jest niezmiernie ważne, by zachować właściwości tego cennego składnika.

Czerwona kapusta

Którą potocznie zwykliśmy nazywać modrą, jest bardzo wartościowym warzywem. Oprócz witamin i minerałów, to prawdziwa skarbnica antocyjanów, czyli substancji chroniących nas przed wolnymi rodnikami tlenowymi. Jeśli poszatkujemy kapustę, wówczas zaczynają się z niej uwalniać substancje pochodzenia siarkowego zwane glukozynolatami. To właśnie one oczyszczają organizm z toksyn i substancji rakotwórczych. Ponadto zawiera też dużo beta-karotenu. Czerwona kapusta jest najzdrowsza w postaci surowej lub kiszonej, a jeśli chodzi o profilaktykę, być pomocna w zapobieganiu nowotworom piersi i układu pokarmowego.

Młode buraczki

Właśnie trwa sezon na te warzywa. Buraczki są bogate w antocyjany, betaninę, cez, rubid i kobalt, które wykazują silne działanie przeciwnowotworowe. Aktualnie trwają badania nad wpływem substancji buraczanych na nowotwory układu limfatycznego. Jednocześnie warto też wiedzieć, że butaki jako tzw. „budulec krwi” są przydatne dla rekonwalescentów po chemioterapii oraz u osób z nieprawidłowym obrazem morfologii krwi.