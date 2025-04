Fot. Fotolia

Reklama

Polacy najchętniej wybierają rower

Okazuję się, że Polacy najchętniej spędzają wolny czas na rowerze (26,6%), na drugim miejscu stawiają pływanie (13%). Bardzo dużą popularnością cieszy się również bieganie (11,9%). Wygląda na to, że Polacy wybierają sporty, które są łatwo dostępne i nie wymagają dużego nakładu finansowego. Bo przecież biegać, czy jeździć na rowerze może każdy niezależnie od wieku oraz tego gdzie mieszka.

Popularność tego rodzaju aktywności można zaobserwować w szczególności w wiosenno-letnie wieczory, kiedy parki i ulice zapełnione są przez biegaczy i rowerzystów. Jednak nie wszyscy podzielają zamiłowanie do sportu. Z badań wynika, że aż 17% Polaków nie lubi sportu w ogóle i najchętniej spędza wolny czas w domu.

Zobacz także: Jak ubrać się na rower?

Reklama

Uprawiając sport pamiętaj o dobrze zbilansowanej diecie

Uprawiając sport warto pamiętać o odpowiedniej diecie – warto zadbać o to, aby nasze posiłki zawierały odpowiednie proporcje białka, węglowodanów i tłuszczy. Prawidłowo skomponowany jadłospis pozwoli nam na udany trening i utrzymanie formy na dłużej.

Należy pamiętać, że dieta osób aktywnie uprawiających sport powinna zawierać odpowiednie proporcje składników odżywczych, w tym 60% składu węglowodanów. Idealnym daniem dla miłośników ruchu będzie talerz makaronu z ulubionymi dodatkami, parmezanem i orzeszkami pinii. To danie nie tylko doskonale syci, ale dostarczy również niezbędnej energii podczas treningu, doskonale smakuje i szybko można je przygotować.

O sporcie można powiedzieć, że to bardzo pożyteczny wysiłek fizyczny i istotny element zdrowego trybu życia. Natomiast, jeżeli aktywność fizyczna nie będzie prowadzona w sposób racjonalny, może nam przynieść więcej szkód, niż korzyści. Należy więc podejść do tematu systemowo, czyli połączyć ćwiczenia z odpowiednio skomponowaną do danego treningu dietą. Klucz do sukcesu to odpowiednio zbilansowany jadłospis oraz aktywność fizyczna!

Źródło: Materiały prasowe Synertime

Zobacz także: Jakie jest twoje zapotrzebowanie na białko?