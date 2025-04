Róża - moje życie

Autor w swojej książce dzieli się z nami swoim wieloletnim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą owoców róży, jako bogatego źródła witaminy C. „Róża - moje życie” to zapis niegasnącej pasji krzewienia w społeczeństwie wiedzy o tych niezwykłych - dających szansę na zdrowie - owocach. W tej książce znajdziecie historię o tym, kiedy i jak doszło do odkrycia witaminy C, czym grozi jej brak, jak uprawiać różę i wiele innych ciekawych, a wciąż mało znanych informacji.