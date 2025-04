Rozbroić czkawkę

Atakuje w najmniej oczekiwanych momentach. Jest odruchem podobnym do mrużenia oczu, gdy patrzymy na słońce. Niestety, bardzo nieprzyjemnym i zdarza się, że bolesnym. Czkawka pojawia się, gdy zostaje podrażniony nerw błędny lub jedno z jego odgałęzień biegnących od mózgu do żołądka. Powoduje to gwałtowne kurczenie się przepony.

Najczęściej czkawka trwa około godziny, a nagłe skurcze przepony pojawiają się co 30 sekund. Aby wyzwolić się od uporczywego czkania, można wypróbować kilka domowych sposobów. Gorzej, gdy czkawka trwa nieprzerwanie kilka godzin i żadnymi sposobami nie da się jej “zdusić”. Wtedy pomoże nam lekarz podając środki uspokajające lub neutralizujące kwasy.

Wstrzymaj oddech

Nie oddychanie przez kilkadziesiąt sekund to jedna z najskuteczniejszych metod. Wystarczy wstrzymać oddech zamykając usta i zatykając nos, tak jakbyśmy mieli wskoczyć do wody. W sposób możemy pozbyć się uporczywej czkawki. Gdy jednak nie pomoże za pierwszym razem, po wypuszczeniu powietrza i kilku swobodnych oddechach znów możemy wstrzymać oddech. Innym sposobem jest oddychanie do papierowej torebki. Nadmiar dwutlenku węgla powinien wstrzymać skurcze przepony.

Oszukaj błędnik

Gdy nie pomaga wstrzymanie oddechu, możemy popracować nad błędnikiem, który jest jednym ze sprawców czkawki. Dość drastyczną lecz skuteczną metodą jest przestraszenie się, a to przytłacza nerw błędny. Możemy poprosić kogoś, aby nagle na nas huknął lub niespodziewanie wyskoczył zza rogu. Zdarza się, że to nieprzyjemne zaskoczenie może wywołać łzy, które także są doskonałym lekarstwem na powstrzymanie czkawki. Zamiast strachu polecam także metodę przeciwną - łaskotanie. Możemy sami łaskotać piórkiem podniebienie lub poprosić znajomych o “pogilganie” naszych czułych miejsc. Śmiechu przy tym co niemiara, rozładujemy stres, a zdezorientowany błędnik zostawi przeponę w spokoju.

Kulinarne sposoby

Gdy zaatakuje nas czkawka, warto skorzystać ze... szklanki wody. Można ją pić lub płukać wodą gardło. To przerywa cykl czkawki, uspokaja nerwy. Łasuchom polecam ssanie cukru, który najlepiej włożyć pod język. Z doświadczenia wiem, że kostki cukru nie zastąpi cukierek ani kostka czekolady. Niewyjaśnionym zbiegiem okoliczności czkawka “boi się” jedyne prawdziwego cukru.

Ponieważ czkawkę może spowodować zbyt łapczywe jedzenie, ostre przyprawy i picie alkoholu, gdy napady czkawki mamy dość często, musimy zwracać uwagę na te przyczyny.

