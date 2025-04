Rozkojarzenie i apatia - groźne jesienią

Zbliżająca się jesienna aura nie jest zbyt łaskawa dla naszej kondycji psychicznej

Jesteśmy senni i apatyczni, zniechęceni do robienia czegokolwiek. Chwilę później daje o sobie znać rozdrażnienie czy wręcz agresja.

W zrównoważeniu naszego nastroju mają nam pomóc różnej maści specyfiki. Lekarze zalecają też łagodzące stresy naświetlania twierdząc, że winowajcą złego samopoczucia są zbyt małe dawki słonecznych promieni i życiodajnej witaminy D, jaką nam serwują. Tymczasem w zasięgu naszych możliwości są też inne, równie skuteczne sposoby. Po ich zastosowaniu nasz mózg zacznie znów funkcjonować i to na pełnych obrotach.

Ważne, by nie dopuścić do nadmiernego przemęczenia organizmu. Praca na pełnych obrotach, bez przerw na zabawę, czy wypoczynek będzie dobra na krótką metę. Z każdym dniem stanie się ona, bowiem coraz mniej efektywna. A przeciążony organizm trudniej jest zregenerować. Nietrudno wtedy będzie o dodatkowe frustracje – przestrzega Antoni Przechrzta, terapeuta.

Świecimy i oddychamy

Efektywność działań nauki zapewni nam kilka chwil spędzonych w plenerze połączonych z fizycznym wysiłkiem, czy regeneracyjną gimnastyką. Nawet pół godziny spędzone na kortach tenisowych dostarczy organizmowi wystarczającą ilość endorfiny, by poczuć zbawienny spokój i odprężenie. Automatycznie tez wzmocni się nasz system odpornościowy.



Żyj kolorowo

Brak światła i intensywnych kolorów, jakie czekają nas wraz z zakończeniem lata warto, a nawet trzeba uzupełnić własnym sumptem. W miarę możliwości dobrze więc oświetlajmy mieszkania. Również kolory, jakie dominują w naszym otoczeniu czy ubiorze zafundują nam określone nastroje. Warto sięgnąć wtedy po stonowane, ale ciepłe jasne barwy, róże, czy pomarańcze. Dla zbytnio spolegliwych wskazana będzie czerwień, która z pewnością zachęci do większej aktywności. Bardziej krewcy osobnicy powinni jednak zrezygnować z agresywnej barwy. Zbytnią nerwowość ostudzi za to błękit czy zieleń - twierdzi Antoni Przechrzta



Ziewaj na zdrowie

Przed dobranocką zbawienne będzie zaczerpnięcie kilku głębokich oddechów tzw. przeponowych. Równie rozluźniająco podziała na nas ziewanie i rozciąganie się. Na ukojenie naszych zszarpanych nerwów niezawodna jest odliczanka od 1 do 100. Najpierw zafundować sobie możemy 3 minuty bardzo głośnej muzyki. Kąpiel z aromatycznymi olejkami lawendy i mięty pieprzowej podziała jak balsam - twierdzi Lidia Miron, specjalistka od niekonwencjonalnych metod poprawiania nastroju z Krakowa

