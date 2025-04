Debata „O kobietach intymnie”

Na 100 dni przed Europejskim Tygodniem Profilaktyki Raka Szyki Macicy - 21 października w Velvet Bar w Multikinie (CH Złote Tarasy) odbyła się Debata Kobiet pod hasłem „O kobietach intymnie”, zorganizowana przez firmę Philips oraz Ogólnopolską Organizację na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat kobiecości”. Patronatami honorowymi byli: Prezydent m.st. Warszawy, Polska Unia Onkologii, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych oraz Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Reklama

Goście honorowi

W debacie udział wzięli pani Dagmara Mokwa - Zastępca Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, dr Jacek Tulimowski - ginekolog-położnik, dr n. med. Małgorzata Rekosz - ginekolog z Pracowni Profilaktyki RSM z Centrum Onkologii w Warszawie, dr med. Janusz Meder - Prezes Polskiej Unii Onkologii, pani Barbara Jobda - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych oraz pani Mariola Kosowicz - psychoonkolog Centrum Onkologii w Warszawie. Aktywnie w debacie uczestniczyły także ambasadorki „kwiatu kobiecości” – Anna Wendzikowska, Marzena Sienkiewicz i Aleksandra Mikołajczyk.

Reklama

Program konferencji

Wstępem do debaty był występ teatru Tańca Mufmi w choreografii Anny Piotrowskiej. Część artystyczną dopełnił recital Olgi Bończyk oraz recytacja poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w wykonaniu Aleksandry Mikołajczyk. Całość poprowadziła Jolanta Fajkowska.

W pierwszym panelu dyskusyjnym eksperci przytoczyli zatrważające statystyki dotyczące zapadalności oraz umieralności z powodu raka szyjki macicy wśród Polek. Pomimo ogólnopolskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy prowadzonego od 6 lat, nadal około 4000 kobiet w naszym kraju, rocznie zapada na raka szyjki macicy, a połowa z nich umiera. Pod tym względem Polska wypada niekorzystnie na tle innych krajów europejskich, gdzie śmiertelność wśród kobiet z powodu tego nowotworu jest znacznie niższa. Taki stan rzeczy jest wynikiem wciąż niskiej świadomości społecznej dotyczącej problemu nowotworów kobiecych oraz unikania badań cytologicznych niezbędnych do wykrycia raka szyjki macicy. Specjaliści przekonywali, że odpowiednia profilaktyka znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyki macicy, a wykrycie choroby we wczesnym stadium rozwoju jest uleczalne farmakologicznie. Dlatego też zwrócono uwagę na konieczność wykształcenia wśród kobiet nawyku regularnego wykonywania cytologii.

Polecamy: Jakie badanie przesiewowe należy wykonać w raku szyjki macicy?

W drugim panelu dyskusyjnym debaty poruszono także temat aspektów psychologicznych kobiet podczas walki z nowotworem oraz po zakończeniu leczenia.

Konferencja zakończyła się poczęstunkiem oraz loterią nagród.

Organizacja debaty miała na celu poruszenie wstydliwych tematów dotyczących raka szyjki macicy oraz analizy zatrważających statystyk w celu opracowania strategii dalszego postępowania i przygotowania skutecznego programu profilaktyki w walce z tym nowotworem.

Czytaj: Rak szyjki macicy - obowiązkowy poradnik każdej kobiety