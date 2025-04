Jakie objawy przepowiadają omdlenie?

Zdarzają się z różną częstotliwością, większość chorych wskazuje na ich obecność tuż przed samym epizodem omdlenia. Pacjenci opisują odczucia senności lub przeciwnie – nadmiernego pobudzenia. Pojawiają się też zaburzenia widzenia w postaci ciemnych plam, „mroczków” przed oczami, zamglenie widzenia. W uszach pojawia się szum, dotychczas wyraźnie słyszalne dźwięki stają się zamazane. Występują też zawroty głowy, nudności i wzmożenie pocenie się.

Omdlenia odruchowe

Ten rodzaj omdleń pojawia się w momencie, kiedy mechanizmy regulujące ciśnienie krwi nagle przestają działać lub przeciwnie – działają zbyt intensywnie. Cały układ regulujący ciśnienie znajduje się nie tylko w sercu, ale także w dużych naczyniach krwionośnych. Jeśli któryś element tego układu przestaje funkcjonować prawidłowo, cały mechanizm rozstaje rozregulowany.

Najczęściej jest to tylko chwilowa dysfunkcja lub próba przywrócenia równowagi w ciele, rodzaj mechanizmu obronnego przed uszkodzeniem serca lub innych narządów – na przykład jako reakcja na silny stres lub nadmierny wysiłek fizyczny.

Omdlenia ortostatyczne

Jest to omdlenie pojawiające się po nagłym przyjęciu pionowej postawy ciała (najczęściej po wstaniu z łóżka). Dochodzi wtedy do przyspieszenia pracy serca i szybkiego spadku ciśnienia tętniczego. Zwykle nie powoduje to żadnych konsekwencji, ale czasem skutkiem jest właśnie omdlenie. Jeśli sytuacja taka ma miejsce sporadycznie, nie powinna być powodem do niepokoju.

Jeśli natomiast epizody takie pojawiają się częściej, powinniśmy zgłosić się do lekarza w celu zdiagnozowania ewentualnej przyczyny takich omdleń.

Do groźnych przyczyn omdleń należą:

choroby naczyń ( miażdżyca upośledzająca ich kurczliwość),

upośledzająca ich kurczliwość), duże krwotoki,

zaburzenia hormonalne (nadmierny wyrzut hormonów nadnerczy),

choroby nerwów i mózgu (neuropatie, stwardnienie rozsiane , guzy mózgu),

, guzy mózgu), skutki uboczne działania niektórych leków.

Omdlenia pochodzenia sercowego

Jest to rodzaj omdleń, który może być niebezpieczny dla życia! Najbardziej podstępny, gdyż często nie daje objawów zwiastujących omdlenie. Takie omdlenie jest jednym z pierwszych objawów choroby serca, której pacjent może nie być świadomy, zwłaszcza jeśli pojawiają się one u osoby młodej, nie przyjmującej żadnych leków i nie chorującej na żadne inne choroby przewlekłe. Są to wady serca polegające na utrudnionym odpływie krwi z serca do naczyń, choroby zapalne i przerostowe mięśnia sercowego, choroby aorty lub zaburzenia rytmu serca.

