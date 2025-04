Naukowcy postanowili dokładniej przyjrzeć się tkance tłuszczowej osób z zespołem metabolicznym (zespół charakteryzuje współwystępowanie: nadciśnienia tętniczego, podwyższonym poziomem glukozy na czczo, wysokim cholesterolem całkowitym oraz zbyt dużym obwodem w pasie). Okazało się, że adipocyty uwalniają biomarkery insulinooporności oraz substancje prozapalne - czynniki, które często prowadzą do cukrzycy i chorób układu krążenia.

"Badanie pokazuje, że nie każda otyłość, otyłości jest równa, w niektórych przypadkach tkanka tłuszczowa może być wręcz toksyczna” – tłumaczy doktor Jialal."Wykazaliśmy, że zaburzeń funkcjonowania tkanki tłuszczowej u osób z zespołem metabolicznym, nie da się wytłumaczyć tylko otyłością.” Badacze wykonali biopsję tłuszczowej tkanki podskórnej i porównali tkankę tłuszczową osób z zespołem metabolicznym i osób z otyłością bez tego zespołu. Porównane były także typowe pomiary, takie jak stężenie glukozy, ciśnienie tętnicze, obwód pasa i indeks masy ciała (BMI). Na podstawie stężenia glukozy szacowano stopień insulinooporności, natomiast obwód pasa i BMI były wykorzystywane w analizie statystycznej do zestawienia uczestników z osobami z grupy kontrolnej.

Jialal i jego współpracownicy ocenili 11 biomarkerów cukrzycy i chorób układu krążenia, a także ocenili ilość makrofagów w tkance tłuszczowej. Makrofagi te tworzyły okalające struktury wokół komórek tłuszczowych, które obumarły. Obecność makrofagów - komórek układu odpornościowego, które pochłaniają i niszczą komórki - wskazuje na rodzaj reakcji zapalnej, która jest obecna również w chorobach układu krążenia.

W ubiegłym roku Jialal opublikował wyniki badań bazujące na analizie tych samych 65 uczestników, wykazując, że mają zarówno dysfunkcję, jak i ilościowo mniej komórek progenitorowych śródbłonka (EPC), niż grupa kontrolna. Komórki te tworzą śródbłonek naczyń krwionośnych i są wykorzystywane do oceny układu krążenia. Podobnie jak w obecnym badaniu, to zaburzenie nie daje się wytłumaczyć tylko otyłością. Zespół Jialala prowadzi teraz badania porównujące monocyty w obu grupach uczestników. Opublikowane do tej pory dane wskazują, że wewnętrzne procesy w adipocytach oraz EPC, są istotne dla rozwoju cukrzycy i chorób układu krążenia. "Kiedy rozwinie się cukrzyca lub choroba układu krążenia, jest już za późno, a leczenie jest znacznie droższe z powodu powikłań. Zaistnienie zespołu metabolicznego jest tym momentem, w którym musimy interweniować" – podsumował doktor Jialal.

EurekAlert / kp

