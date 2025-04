Lekka postać - nieprzyjemne objawy

Postać lekka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc charakteryzuje się subtelnymi objawami, które mogą być wręcz niezauważalne dla chorego. Może pojawić się przewlekający kaszel czy nieprzyjemne odkrztuszanie plwociny, które zmusi chorego do kontaktu z lekarzem. Kontrole choroby osiąga się przede wszystkim przez modyfikację czynników ryzyka. Już na samym początku rzuć palenie papierosów! Ze względu na poważniejszy przebieg infekcji dróg oddechowych u chorych z POChP zaleca się u nich szczepienia ochronne - zarówno w postaci lekkiej jak i w cięższych. W razie konieczności stosuje się leki beta-adrenomimetyczne, które rozszerzają oskrzela.

Postać umiarkowana - złe wyniki badań

W postaci umiarkowanej dochodzi do większego skurczu oskrzeli. W badaniach spirometrycznych objętość powietrza wydychanego w 1 sekundzie wynosi poniżej 80%. Objawy mogą być bardziej nasilone niż w postaci lekkiej. Konieczne jest stosowanie leków działających długo, najczęściej z grupy LABA - długodziałających leków beta-adrenomimetycznych. Niezmiernie istotna jest również rehabilitacja oddechowa mająca na celu zwiększenie możliwości sprawnej wymiany gazowej.

Ciężka postać - uwaga na zaostrzenia choroby!

W postaci ciężkiej obok silnych objawów i charakterystycznej duszności pojawiają się częste zaostrzenia choroby. Są one wywoływane głównie poprzez infekcje górnych dróg oddechowych, dlatego tak ważne są szczepienia. Do wyżej wymienionego leczenia dodaje się leki sterydowe kontrolujące stan zapalny.

Postać bardzo ciężka, a niepełnosprawność

W postaci bardzo ciężkiej objawy zazwyczaj nasilone są do tego stopnia, że nie pozwalają choremu na niezależne wykonywanie nawet prostych, codziennych czynności. Duszność towarzyszy pacjentowi praktycznie cały czas, a pojawiające się zaostrzenia mogą prowadzić nawet do śmierci. Spirometria wykazuje bardzo słaby przepływ jednosekundowy, poniżej 30%. W tym przypadku często stosuje się leczenie tlenem a także możliwe jest chirurgiczne wycięcie najbardziej zajętych części płuc.