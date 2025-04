Nagródź swojego ulubionego farmaceutę

Od czerwca na terenie większości dużych polskich miast duże bilbordy będą przypominać mieszkańcom o tym, jak ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia oraz o możliwości nagrodzenia swojego ulubionego farmaceuty. Klienci aptek oznaczonych emblematem Mody na Zdrowie do 15 sierpnia będą mogli zgłaszać kandydatury najlepszych farmaceutów.

Jak to zrobić?

Aby to zrobić należy wysłać na adres miesięcznika Moda na Zdrowie list lub e-mail i podać w nim imię i nazwisko farmaceuty oraz dokładny adres apteki, w której pracuje. Należy również dołączyć krótkie uzasadnienie swojego wyboru w odpowiedzi na pytanie: w czym pomógł Ci Twój farmaceuta lub czego się od niego dowiedziałeś?

Nagrody dla pacjentów

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur Moda na Zdrowie wybierze stu farmaceutów, którzy otrzymają wyróżnienia i dyplomy Anioła Farmacji 2011. Na pacjentów, którzy wezmą udział w plebiscycie, zgłaszając swoich kandydatów na ulubionych farmaceutów, czekają nagrody niespodzianki ufundowane przez Modę na Zdrowie.

W plebiscycie na Anioła Farmacji 2011 udział brać mogą wyłącznie farmaceuci pracujący w aptekach oznaczonych emblematem Mody na Zdrowie, funkcjonujących w większości polskich miast i dystrybuujących wśród swoich najlepszych pacjentów miesięcznik Moda na Zdrowie.

Przeczytaj: Czy farmaceuta może odmówić realizacji recepty?

Źródło: Informacja prasowa XXL Media

Reklama