Po pierwsze – wiedza

Chory i jego najbliżsi powinni dowiedzieć się jak najwięcej o chorobie: w jakich stadiach przebiega choroba Alzheimera, jakie są jej przyczyny, jakie najczęstsze problemy są z nią związane. Należy również szukać praktycznych porad, np. jak przygotować mieszkanie dla potrzeb chorego. Informacje takie mogą być trudne do przyjęcia. Im więcej jednak dowiemy się na początku choroby, tym lepiej będziemy sobie z nią radzić także w zaawansowanych stadiach. Cenne są również informacje o stowarzyszeniach i grupach wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera. Wiele przydatnych porad znajduje się w ulotkach wydawanych przez Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Akceptacja

Szczególnie ważne dla bliskich osoby chorej jest zrozumienie faktu, że będą mieli coraz mniejszy wpływ na stan i zachowanie chorego. Wszelkie próby zmiany czy wywierania wpływu zakończą się niepowodzeniem.

Zaplanować przyszłość

Bardzo trudnym, ale istotnym problemem, który chory powinien omówić z rodziną jest kwestia późniejszej opieki. Należy wziąć pod uwagę możliwość zamieszkania w specjalnych ośrodkach opieki, jak również opcję płatnej opieki w domu. Wyjaśnienie tego problemu zapobiegnie ewentualnym nieporozumieniom w późniejszym okresie.

Przygotowanie mieszkania

Z mieszkania czy pokoju chorego należy usunąć wszystkie przedmioty które mogłyby spowodować upadek: dywaniki, progi, wolno leżące kable, tłukące się przedmioty. W taki sposób zmniejszymy ryzyko przewrócenia się. Z biegiem czasu chory coraz trudniej zauważa bowiem niewielkie przeszkody.

Ważne jest, aby otoczenie chorego było proste i nieskomplikowane. Dobrym pomysłem może być oznakowanie pomieszczeń w domu, zapewnienie dobrego oświetlenia czy też powieszenie na ścianie czytelnego zegara.

Rezygnacja z prawa jazdy

Często osoba chora czuje się jeszcze sprawna na tyle, by prowadzić samochód. Pogorszenie może jednak nastąpić nagle. Słabnący wzrok, zmniejszona zdolność koncentracji uwagi oraz znacznie wydłużony czas reakcji to problemy, które będą narastać. Dołącza do tego także pogorszenie koordynacji ruchowej. Wszystko to sprawia, że osoba chora jako kierowca stwarza zagrożenie dla siebie i innych. Rezygnacja z prowadzenia samochodu jest zatem konieczną i racjonalną decyzją.

Życie z chorobą

Rozpoznanie choroby Alzheimera nie powinno oznaczać rezygnacji z całego dotychczasowego życia. Ważne, aby poświęcać czas rodzinie i przyjaciołom oraz pielęgnować zainteresowania. Wg wielu nadań naukowych, taka aktywność spowalnia przebieg choroby.

