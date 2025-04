Stale zaś zmaga się z nimi ok. 9 milionów Polaków. Co robić, by reumatyzm nie dawał się nam we znaki?

Warto przede wszystkim ćwiczyć - twierdzą badacze. Z prowadzonych przez 20 lat obserwacji wynika, że ludzie, którzy regularnie uprawiają sport, nawet w podeszłym wieku rzadko mają problemy z chodzeniem, chwytaniem przedmiotów, wstawaniem czy ubieraniem się. Zdaniem badaczy na zachowanie kondycji (nie tylko stawów) doskonale wpływają zwłaszcza biegi. Oczywiście pod warunkiem, że truchtamy systematycznie i w tempie dostaosowanym do swoich możliwości. Na poczatek można zacząć od marszu czy codziennego spaceru.

