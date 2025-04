Rozwój inteligencji emocjonalnej Twojego dziecka. Przewodnik świadomego rodzica

Pragniesz, aby Twoje dziecko miało wszystko, co potrzebne mu do szczęścia. Dlatego jak najwcześniej zaczynasz myśleć o jego przyszłości. Jesteś świadomy tego, że by osiągnąć w życiu sukces, musi ono wyróżniać się z otoczenia - znać języki obce, grać na instrumentach, uprawiać sporty. Jednak czy pamiętasz o tym, że to wszystko są wielkie wyzwania, wyzwalające równie wielki stres?