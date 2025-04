3 fazy uzależnienia

Zespół uzależnienia od alkoholu, podobnie jak większość chorób, ma swoje fazy rozwoju. Źle mogą wróżyć tzw. „mocna głowa” i „urwane filmy” (gdy nie pamiętamy, co zdarzyło się w czasie, gdy piliśmy). Zachowania te mogą dać początek rozwojowi fazy ostrzegawczej, która jest już uzależnieniem od alkoholu.

W przebiegu uzależnienia od alkoholu rozróżnia się 3 fazy. Każda z faz jest następstwem niekontrolowanego picia, którego konsekwencje są coraz bardziej widoczne przede wszystkim dla bliskich osób uzależnionych.

Reklama

Faza pierwsza: ostrzegawcza

Picie alkoholu w fazie ostrzegawczej charakteryzuje się szukaniem okazji do picia, usprawiedliwianiem picia czy inicjowaniem wypijania kolejek. Pojawia się tu także ukrywanie picia alkoholu czy picie w samotności. Objawem głównym tej fazy jest picie w celu złagodzenia objawów abstynencyjnych, tzw. „klinowanie”.

Faza druga: krytyczna

Kolejną fazą choroby jest faza krytyczna. W tej fazie wiele osób podejmuje leczenie uzależnienia. Pojawiają się tutaj pierwsze poważne konsekwencje picia, a samo picie alkoholu powoduje wyrzuty sumienia czy poczucie winy.

Alkoholik zaczyna zaniedbywać pracę, pasje czy rodzinę. Pojawiają się problemy w relacjach rodzinnych czy ze znajomymi. Często osoby uzależnione słyszą informacje, ze mają problem i powinny coś zrobić ze swoim piciem.

Na tym etapie rozwoju choroby osoba uzależniona pije już ciągami. Pojawiają się zaburzenia popędu seksualnego lub nieistniejące do tej pory zachowania agresywne. Alkoholik zaczyna składać obietnice czy przysięgi dotyczące utrzymania trwałej abstynencji, które wraz z czasem trwania picia stają się coraz mniej realne do spełnienia, a w tej fazie już niemożliwe do wypełnienia. Osoba uzależniona całkowicie traci kontrolę nad alkoholem i wchodzi w ostatnią, chroniczną fazę uzależnienia od alkoholu.

Zobacz też: Lubię pić, ale czy jestem uzależniony?

Faza trzecia: chroniczna

Faza chroniczna cechuje się długotrwałymi okresami opilstwa. Osoba uzależniona ma problemy zdrowotne, fizyczne lub psychiczne, często wymagające hospitalizacji. W tej fazie osoby uzależnione piją już od rana, często rodzaj alkoholu nie ma już znaczenia, najważniejsze jest osiągnięcia stanu upojenia.

Najbardziej charakterystycznymi cechami tej fazy jest skoncentrowanie się prawie wyłącznie na piciu, a wraz z nim degradacja osoby uzależnionej na różnych płaszczyznach życia.

Reklama

Leczenie alkoholizmu

Bardzo istotne jest to, że leczenie uzależnienia od alkoholu można rozpocząć w każdej fazie trwania choroby i niezależnie od fazy, w której dana osoba tkwi, jest szansa na zaleczenie choroby.

Nie zatrzymana choroba będzie postępowała. Oczywiście wraz z rozwojem choroby postępują też objawy uzależnienia i tzw. głód alkoholowy jest coraz większy, co z kolei może utrudnić zdrowienie.

Dlatego jeżeli zauważysz u siebie niepokojące symptomy uzależnienia, zachęcam do wizyty u specjalisty psychoterapii uzależnień.

Zobacz też: Jak przejawia się zespół Otella u alkoholika?