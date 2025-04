Objawy różyczki

W ciągu dwóch pierwszych dni zaobserwować można łagodny ból gardła, powiększenie węzłów chłonnych i inne objawy przeziębienia.

Drugiego lub trzeciego dnia pojawia się na twarzy, a potem także na tułowiu, wysypka w postaci nieregularnych, różowych plamek. Występuje podwyższona temperatura.

Piątego lub szóstego dnia wysypka ustępuje, stan zdrowia poprawia się.

Szóstego dnia powinien nastąpić powrót do zdrowia, choć pacjent może jeszcze zarażać.

Od dziewiątego lub dziesiątego dnia dziecko już nie zaraża.

Co robić?

Mierz dziecku temperaturę kilka razy dziennie, w razie temperatury powyżej 38 st. C, podaj mu lek przeciwgorączkowy. Pamiętaj, że diagnozę musi postawić lekarz, nawet jeśli nie przepisze żadnych leków.

Jeśli zaobserwujesz u swojego dziecka objawy różyczki, skontaktuj się z lekarzem, najlepiej wezwij go do domu. Wizyta w przychodni, w której mogą być kobiety w ciąży, naraża je na kontakt z wirusem i zakażenie, co może prowadzić do wad rozwojowych dzieci, które rozwijają się w ich brzuchach.

