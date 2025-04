Światowa Organizacja Zdrowia, konkretnie i dostatecznie szeroko określiła pojęcie zdrowia. Jest to bowiem, nie tylko brak choroby jak zakłada najprostsza definicja, ale i pełen dobrostan fizyczny, umysłowy, społeczny i psychiczny. Dzięki temu określeniu, nie stajemy się jednokierunkowi, zwalczając jedynie choroby. Coraz częściej zwracamy uwagę na profilaktykę i różne czynniki warunkujące zdrowie.

Prócz uwarunkowań genetycznych, wpływu środowiska naturalnego, oddziaływań społecznych i dostępu do służby zdrowia, na nasz stan zdrowia ogromny wpływ ma styl życia. Obejmuje on między innymi sposób żywienia i wysiłek fizyczny. To te dwa aspekty decydują o tym, jak będzie funkcjonował nasz organizm i jak długo utrzyma młodość biologiczną.

Wpływ diety na zdrowie



Właściwy sposób żywienia jest dla nas bardzo ważny. Regularne spożywanie posiłków, umiar w jedzeniu, urozmaicenie pożywienia, redukowanie nadmiernych porcji i odpowiednie zbilansowanie pod względem odżywczym – to jedne z głównych zasad zdrowej diety. Takie postępowanie, pozwala zapobiec groźnym niedoborom witaminowym i mineralnym, niedożywieniu i osłabieniu ustroju, a także cieszyć się szczupłą sylwetką i zdrowym wyglądem. O tym, jak powinno wyglądać nasze menu i zachowania dietetyczne już wcześniej wielokrotnie pisaliśmy. Zatem warto powrócić do treści następujących artykułów:

Wpływ aktywności ruchowej na zdrowie



Aktywność fizyczna towarzyszy nam już nawet od pierwszych chwil życia. Przebrnięcie dziecka przez kanał rodny, jest nie lada wysiłkiem. W późniejszym życiu, zwłaszcza we wczesnym dzieciństwie, ruszamy się chyba najwięcej. Ciekawość świata wpędza małego człowieka w masę tarapatów, sprawiając przy tym mnóstwo radości. Następnie, w miarę upływu lat i przybywania obowiązków, raczej szukamy czasu na odpoczynek, aniżeli na sport.

Mimo tego, że codziennie chodzimy do pracy, zajmujemy się dziećmi i domem, dobrze jest choć na pół godziny oddać się prostej gimnastyce, bieganiu lub innym ćwiczeniom. Dzięki temu nie tylko przybliżymy sobie cel, jakim jest zdrowie i zadowalająca sprawność fizyczna, ale i rozładujemy nagromadzone z całego dnia negatywne emocje i stres. O wpływie aktywności na nasze zdrowie, już kiedyś pisaliśmy w artykule: Jak ruch wpływa na organizm?

Oprócz tego, ruchowi zawdzięczamy skuteczną profilaktykę wielu chorób:

Połączenie zdrowej diety z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym, z pewnością pomoże nam zyskać dobre zdrowie. Poprawa sposobu odżywiania, a także zaktywizowanie ciała pozwala znacznie zminimalizować ryzyko pojawienia się wielu chorób, zwłaszcza cywilizacyjnych, takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie i nowotwory.