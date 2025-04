Jak podkreślają eksperci, technologia ta jest kluczowym elementem pozwalającym na zbudowanie połączenia komputer – mózg, mogącego kontrolować mechaniczne elementy egzoszkieletu. Pozwoli to poruszać kończynami jedynie za pomocą „siły umysłu”.

„Oczywiście nie będzie to możliwe z dnia na dzień..” - podkreśla Joe Gwin, główny autor pracy - „... jest to jednak krok w dobrym kierunku, który umożliwi w przyszłości rejestrację fal mózgowych w momencie poruszania się.”

Nowy wynalazek amerykańskich badaczy pozwala na uwidocznienie, które obszary mózgu są aktywne w trakcie ruchu. Do tej pory możliwe było jedynie rejestrowanie elektrycznej aktywności mózgu u pacjentów nie poruszających się. Gdy chodzimy, sygnał płynie z komórek nerwowych do mięśni. Jeśli uda się dokładnie ustalić, które obszary są odpowiedzialne za konkretne czynności, możliwe będzie stworzenie czegoś na wzór mapy powierzchni naszego układu nerwowego o wielu możliwych zastosowaniach.

Naukowcy za sprawą dziesiątek czujników umieszczonych na głowie ochotników byli w stanie wychwycić interesujące ich sygnały aktywności komórek nerwowych. Izolację takiego pojedynczego sygnału badacze porównują do wychwycenia dźwięków jednego instrumentu w czasie gry całej orkiestry, gdy sytuację komplikują dodatkowo różne zakłócenia. Następnie wykorzystując model głowy oparty na obrazach rezonansu magnetycznego ustalono skąd dokładnie dany sygnał pochodził.

Technologia ta znajdzie zastosowanie w leczeniu osób z różnymi schorzeniami neurologicznymi – przewiduje Joe Gawin. Pozwoli ona m.in. lepiej zaplanować proces rehabilitacji, a w przyszłości może również przywrócić utraconą sprawność wielu chorym.

Zobacz też: Paraliż woli - gdy nie potrafisz podjąć decyzji

Źródło: MedicalXpress/kp

Reklama