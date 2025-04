9 milionów Polaków uskarża się na dolegliwości reumatyczne, a ponad 400 tys. ma zdiagnozowane zapalne schorzenie reumatyczne. Choroby reumatyczne to ponad 200 jednostek chorobowych atakujących ludzi w każdym wieku niezależnie od płci. Choroby reumatyczne w Polsce to jedna z głównych przyczyn absencji zawodowej w pracy i przechodzenia na rentę inwalidzką, co wiąże się z poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi dla społeczeństwa, nie mówiąc o takich problemach jak poczucie biedy i wykluczenie społeczne chorych.

Z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu Instytut Reumatologii wraz z Warszawskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Reumatyków „REF” i Polską Fundacją Reumatologii zaprasza na konferencję prasową poświęconą chorobom reumatycznym w Polsce. W konferencji wezmą udział prof. Witold Tłustochowicz – Konsultant Krajowy w dziedzinie Reumatologii, prof. Krystyna Księżopolska – Konsultant Krajowy w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, dr Ewa Stanisławska-Biernat – Prezes Polskiej Fundacji Reumatologii, mgr Jolanta Grygielska – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków.

Konferencja będzie jednym z elementów kampanii społecznej na rzecz zwiększenia świadomości chorób reumatycznych. Pokutuje przekonanie, że choroby reumatyczne dotykają osoby w wieku podeszłym, tymczasem nie są obce zarówno osobom młodym, jak i dzieciom. Wykrycie choroby na wczesnym etapie to większe szanse na

jej powstrzymanie i uniknięcie poważnych następstw.

Patronat honorowy nad Światowym Dniem Reumatyzmu objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Zdrowie.wieszjak.polki.pl objęło konferencję patronatem medialnym.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 10 października 2012 r.

Miejsce: Instytut Reumatologii, ul. Spartańska 1, Warszawa, Sala Konferencyjna, I p.

Data: 12 października 2012 r.

Godzina: 11:00

Więcej informacji nt. Światowego Dnia Reumatyzmu można znaleźć na stronie akcji: www.dzienreumatyzmu.pl.

Zobacz też dział Reumatyzm

Źródło: Vision Group/mn

Reklama