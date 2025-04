U syna (6 lat) rozpoznano rumień zakaźny. Co to oznacza? Jak się go leczy?

Eliza W. z Otwocka

Rumień zakaźny to łagodna dziecięca choroba wirusowa. Objawia się nieznacznie podwyższoną temperaturą oraz wysypką na twarzy, która wygląda jak zaczerwienienie na policzkach. Wysypka może rozprzestrzenić się na ręce, nogi, tułów, dłonie i podeszwy stóp. Ustępuje zwykle w ciągu tygodnia. Choroba nie wymaga żadnego leczenia. Doraźnie można stosować leki łagodzące świąd.