Magda, Krzysiek, Gaweł i Stefan podjęli się niesamowitego zadania. Już wkrótce wystartują w najtrudniejszym maratonie na świecie, Marathon des Sables, aby pomóc Hubertowi w powrocie do zdrowia. Przez 7 dni podczas, których pokonają 250 km w palącym słońcu Sahary, nie raz będą zmagali się z morderczym upałem, wszechobecnym piaskiem i własnymi słabościami. Hubert z własnymi słabościami zmaga się każdego dnia. – Ten wyścig to dla każdego maratończyka życiowy Mount Everest. Kilkumiesięczne przygotowania są dla nas codzienną wspinaczką, choć czasem zupełnie nie widzimy szczytu. W tym ekstremalnym maratonie pobiegniemy dla Huberta, który od trzech lat, od momentu wypadku, codziennie wierzy, że kiedyś zobaczy swój szczyt. Że będzie chodził – podkreśla jeden z biegaczy, Stefan Batory

Projekt, którego pomysłodawcą jest Akademia Malucha Alantan, ma na celu zbiórkę pieniędzy na wózek pionizacyjny i rehabilitację dla Huberta, który jest podopiecznym Fundacji Doroty Stalińskiej ,,Nadzieja”. Do tej pory w akcję Run for Life zaangażowało się wiele znamienitych osób tj. gen. Roman Polko, czy dziennikarka Beata Sadowska oraz firm np. Zakłady Farmaceutyczne ,,Unia”, Euler Hermes. Pamiętajmy jednak, że każdy z nas może pomóc w ramach swoich możliwości. Dzięki kontu na DOMORE jest to naprawdę proste. A każda złotówka przybliża nas do mety Run for Life, którą jest zdrowie Huberta.