Najbliższa 31 edycja projektu „Zadbaj o swoje serce!” na terenie Dolnego Śląska rozpoczyna się 26 lutego i będzie trwała do 25 marca bieżącego roku.

Projekt „Zadbaj o swoje serce!” ma charakter informacyjno-profilaktyczno-społeczny i jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich, którzy chcą przebadać swoje serce. Historia Projektu pokazała, jak ogromnym zainteresowaniem wśród społeczeństwa cieszą się takie akcje. Ogólnopolski sukces w latach 2006–2011 utwierdził organizatorów w potrzebie kontynuowania Projektu w roku 2012.

Głównym celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczno-dietetyczna w zakresie wykonywania badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego.

Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli dużych hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Harmonogram akcji: 31 edycja (niedziela, w godz. od 10.00 do 18.00):

Źródło: materiały prasowe/mn