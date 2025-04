fot. Materiały prasowe

„Test na HCV – prosty krok do zdrowia!”

Celem akcji „Test na HCV – prosty krok do zdrowia!” jest zachęcenie Polaków do wykonywania badań diagnostycznych sprawdzających obecność we krwi przeciwciał anty-HCV oraz edukacja na temat WZW typu C, w tym dróg zakażenia, przebiegu i odległych skutków zakażenia.

"Polacy nadal bagatelizują badania profilaktyczne. Odsetek osób, które poddały się badaniu w celu wykrycia WZW C, jest niski. Mniej niż jedna siódma respondentów wykonała testy anty-HCV" – podkreśla Barbara Pepke, Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”, współorganizatora akcji. "Potrzeby edukacyjne są naprawdę duże. Dlatego chcemy przypominać, że diagnostyka WZW C jest potrzebna i prosta, bo tak naprawdę wystarczy jeden test, który można zrobić w każdym laboratorium" – wyjaśnia.

W ramach akcji powstały plakaty i ulotki informacyjno-edukacyjne, zachęcające do wykonania testu na HCV oraz pokazujące sytuacje, w których może dojść do zakażenia. Plakaty będą dystrybuowane do gabinetów diagnostycznych, lekarzy POZ, pielęgniarek oraz będą przekazywane podczas szkoleń, konferencji i spotkań stowarzyszeń pacjentów.

Akcja informacyjna „Test na HCV – prosty krok do zdrowia!” jest organizowana w partnerskiej współpracy Fundacji „Gwiazda Nadziei”, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej, działającej na rzecz pomocy osobom z chorobami wątroby, oraz firmy AbbVie Polska Sp. z o.o. Honorowym patronatem akcję objęły: Polska Grupa Ekspertów HCV, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Źródło: Materiały prasowe kampanii

