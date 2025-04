Telewizja FOX wraz z partnerem Dawca.pl rozpoczynają akcję #zanimzostanezombie, która ma na celu zwiększenie świadomości Polaków w temacie transplantologii. Inicjatywa wykorzystuje popularność serialu „The Walking Dead”, którego premierę będzie można zobaczyć na kanale FOX 18 godzin po premierze w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki akcji #zanimzostanezombie organizatorzy chcą zwiększyć świadomość społeczną w zakresie transplantologii oraz zachęcić do podpisywania tzw. oświadczeń woli, które stanowią pisemną deklarację chęci oddania narządów oraz tkanek do przeszczepienia po śmierci. Główne hasło akcji „Zrób coś dobrego zanim zostaniesz zombie” nawiązuje do postaci zombie występujących w serialu „The Walking Dead”, który opowiada o walce bohaterów o przetrwanie i zachowanie człowieczeństwa w świecie opanowanym przez zombie.

W ten sposób nadawca, wykorzystując motyw przewodni oraz popularność serialu, chce przełamać tabu związane z tematyką przeszczepów, a także wywołać dyskusję o trudnych kwestiach związanych z procesem pozyskiwania organów do transplantacji wśród jak najszerszego kręgu odbiorców.

Celem akcji jest uświadomienie Polakom, że podpisując oświadczenie woli każdy z nas może przyczynić się do ratowania czyjegoś życia.

Na potrzeby projektu uruchomiona została strona internetowa www.zanimzostanezombie.pl, z której można pobrać i wydrukować spersonalizowane oświadczenie woli przekazania organów do przeszczepu. Na stronie można również znaleźć m.in. historie ludzi, którym przeszczep uratował życie, materiały organizacji Dawca.pl, jak również materiały związane z samym „The Walking Dead”.

W ramach projektu, w dniach 12-14 października, powstanie stoisko na Dworcu Centralnym w Warszawie. W specjalnie przygotowanym namiocie będzie można porozmawiać z ekspertami związanymi z kampanią Dawca.pl, poznać wyniki najnowszych badań ośrodka PBS dotyczących postrzegania tematyki transplantologii przez Polaków, a także otrzymać oświadczenia woli. Każdy odwiedzający będzie mógł zdecydować, czy wyraża zgodę na przekazanie swoich organów po śmierci i podpisać oświadczenie w dowolnej chwili. Dodatkowo będzie można zapoznać się z materiałami promującymi nowy sezon serialu „The Walking Dead”.

Partner projektu, Dawca.pl, to prężnie działająca kampania społeczna, której celem jest poprawienie kondycji transplantologii. Klub „Dawca.pl” skupia obecnie ponad 59 000 członków i od 2010 roku z powodzeniem promuje świadome dawstwo narządów, szpiku oraz krwi.

„The Walking Dead" to telewizyjny fenomen na skalę światową. Pierwszy odcinek piątego sezonu serialu będzie można obejrzeć w poniedziałek 13 października o godzinie 22:00 na kanale FOX.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.zanimzostanezombie.pl.

Źródło: materiały prasowe/mn

