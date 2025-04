Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C, powodowane przez wirusa HCV, jest globalnym problemem zdrowotnym i najczęstszą przyczyną chorób wątroby. Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba ludzi zakażonych na świecie waha się od 170 do 300 milionów. W Polsce zakażonych wirusem HCV może być nawet ponad 700 000 osób – dlatego tak ważne jest prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych, które nie tylko mogą zmniejszyć liczbę zakażeń, ale zniwelują też stygmatyzację osób zakażonych.

Akademia WZW C jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej „Obudź się póki wirus HCV drzemie”, która ma na celu podniesienie społecznej wiedzy na temat zakażenia wirusem HCV, ograniczenie skali epidemii oraz poprawę jakości życia pacjentów z WZW C.

W ramach kampanii uruchomiono serwis www.akademiawzwc.pl oraz prowadzone są liczne działania edukacyjne na portalach społecznościowych – profil „Pan Wątroba” na Facebooku i na Twitterze. Istotnym elementem projektu jest apel MAM PRAWO WIEDZIEĆ kierowany jest do władz RP, pod którym może podpisać się każdy Internauta. W jego treści zawarte są postulaty dotyczące potrzeby podjęcia natychmiastowych działań m.in. przez rząd, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Propozycje obejmują kwestie zmian procedur medycznych, wprowadzenia obowiązkowych badań na obecność HCV oraz przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej. Ich podjęcie może w znaczącym stopniu zmniejszyć ilość zakażeń WZW C w Polsce.

Powodem zainicjowania kampanii „Obudź się, póki wirus HCV drzemie” były alarmujące i niepublikowane dotychczas wyniki badania przeprowadzonego przez instytut badawczy GfK Polonia w lutym br. Badano wiedzę społeczeństwa polskiego na temat wirusa HCV, możliwych źródeł zakażeń, ich następstw oraz profilaktyki zakażeń WZW C. Badanie potwierdziło, że wirus HCV stanowi nadal potencjalnie poważne zagrożenie epidemiologiczne, ponieważ społeczeństwo nie ma świadomości, jak chronić się przed zakażeniem.

Oto kilka zatrważających faktów: aż 32,1% respondentów nigdy nie słyszało o HCV/WZW C, tylko 6% skojarzyło skrót HCV z wirusem i chorobą wątroby, 61% było mylnie przekonanych o istnieniu szczepionki przeciwko HCV, a zaledwie 9% zadeklarowało, iż wykonało testy mające na celu wykrycie zakażenia HCV¹.

Fundacja poprzez działania skierowane do pacjentów i lekarzy „Obudź się, póki wirus HCV drzemie Wstąp do Akademii WZW C” stawia sobie za cel edukację pacjentów oraz wsparcie pracy lekarzy. Podczas spotkań pacjenci skorzystają z wiedzy lekarza specjalisty i psychoterapeuty. Otrzymają praktyczne wskazówki jak żyć z chorobą przewlekłą i zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażenia. Dzięki profesjonalnemu wsparciu psychoterapeuty, dowiedzą się jak rozmawiać o WZW C i radzić sobie z ograniczeniami, jakie niesie choroba. Warsztaty mają pomóc w przejściu przez proces leczenia, są także wyjątkową okazją do nawiązania relacji z innymi chorymi oraz zadania pytań obecnym na spotkaniu ekspertom. Lekarze podczas spotkań przeznaczonych specjalnie dla nich, uzyskają informacje na temat nowoczesnych terapii HCV oraz poznają techniki komunikacji z pacjentem. Dotychczas zorganizowane spotkania we Wrocławiu, Bydgoszczy i Katowicach spotkały się z dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyjęciem uczestników.

Ambasadorem kampanii jest znana dziennikarka Katarzyna Dowbor. Projekt wspiera Agnieszka Kowalska - żona aktora Macieja Kozłowskiego, zmarłego w 2010 roku na WZW C oraz jego przyjaciele i znajomi. Fundacja Urszuli Jaworskiej działa w porozumieniu i we współpracy z Koalicją Hepatologiczną. Partnerem merytorycznym projektu jest Polska Grupa Ekspertów HCV. Partnerem strategicznym jest firma Janssen Polska Sp. z o.o.. Patronat Honorowy nad kampanią objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

¹ Dane odnoszą się do respondentów, którzy słyszeli o HCV/WZWC/wirusowym zapaleniu wątroby typu C bądź żółtaczce typu C (68%).

