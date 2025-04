Fot. Kampania Forum Przeciw Depresji

Forum Przeciw Depresji

14 stycznia w godzinach 11:00 -22:00, organizatorzy zapraszają do kontaktu ze specjalistami:

• na stronie: www.forumprzeciwdepresji.pl

(czat z lekarzem psychiatrą)

• pod numerami telefonów:

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji – 22 / 594 91 00

Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22/ 654 40 41

W pozostałe dni Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji czynny jest w środy i czwartki w godz. 17:00-19:00, Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA czynny jest poniedziałki w godz. 17:00-20:00.

Stokrotka – symbol solidarności z cierpiącymi na depresję

14 stycznia w Warszawie odbędzie się niecodzienny happening w przestrzeni miejskiej ze specjalnym udziałem Mikołaja Roznerskiego, ambasadora kampanii Forum Przeciw Depresji. Zainteresowani przechodnie będą mogli otrzymać materiały edukacyjne i stokrotki – symbol solidarności z osobami chorującymi na depresję.

Wirtualnie, każda osoba będzie mogła okazać swoje wsparcie pacjentom, poprzez przypięcie stokrotki w miejsce swojego zdjęcia profilowego na Facebook’u.

Kampania Forum Przeciw Depresji organizowana jest od 2007 roku przez firmę Servier Polska we współpracy z Fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i przy wsparciu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Celem akcji jest szerzenie wiedzy na temat depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to chwilowy stan, ale choroba, która wymaga leczenia. Kampania ma także pomóc osobom chorym i ich rodzinom w pokonywaniu trudności oraz zachęcić do skorzystania z pomocy lekarzy, terapeutów i grup wsparcia.

