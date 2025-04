Na atopowe zapalenie skóry (AZS) cierpi już co piąte dziecko w Polsce. Obok dolegliwości skórnych, takich jak świąd czy nadmierna suchość, często zmagają się one ze wstydem, rozdrażnieniem, wyobcowaniem. To właśnie dla nich i ich rodzin powstała kampania „Atopowi Bohaterowie”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na ograniczenia towarzyszące na co dzień dzieciom z AZS, podkreślenie psychosomatycznego aspektu choroby i konieczności budowania poczucia własnej wartości małych atopików. Jednym z działań jest stworzenie pierwszej w Polsce bajki terapeutycznej dla dzieci z AZS. Kampania została zainicjowana przez markę Emolium®.

Atopowe Zapalenie Skóry jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry. „Nie ma leku pozwalającego skutecznie ją wyeliminować. To uporczywe schorzenie dotyczy naskórka i skóry właściwej. AZS objawia się ogniskami zmian wypryskowych oraz przesuszeniem skóry, które powodują szorstkość, łuszczenie, podrażnienia i uporczywy świąd. W okresie dzieciństwa zmiany chorobowe występują głównie na twarzy, dłoniach oraz zgięciach łokci i kolan” – mówi lek. med. Lidia Ruszkowska, pediatra dermatolog, ordynator Oddziału Dermatologii Dziecięcej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

AZS to jednak coś więcej niż pieczenie, wyprysk czy uporczywy świąd. Układ nerwowy jest najbardziej spokrewniony ze skórą i najszybciej się z nią komunikuje. Dlatego stres małych atopików jest natychmiast na niej widoczny. Bez wsparcia psychologa leczenie AZS często okazuje się nieskuteczne. Obok dolegliwości skórnych dzieci często doświadczają uczucia wstydu, lęku, apatii i wyobcowania. Mali atopicy po prostu „czują więcej”.

Kampania „Atopowi Bohaterowie” pokazuje psychosomatyczny aspekt choroby, podkreśla konieczność pielęgnowania dziecięcych emocji i budowania poczucia własnej wartości. Zwraca uwagę na to, że troska o stan emocjonalny dziecka jest tak samo ważna, jak dbałość o kondycję skóry.

Determinujący wpływ na poczucie własnej wartości dziecka ma przede wszystkim wychowanie. To rodzice i opiekunowie podczas codziennych kontaktów kształtują u dziecka wiarę w swoje możliwości. Im jest ona większa, tym mały człowiek łatwiej radzi sobie z atopową codziennością. Jak mówi Marta Żysko-Pałuba psycholog i psychoterapeutka, ekspert kampanii „W większości sytuacji możemy próbować modyfikować stan faktyczny i starać się poprawić jakość życia najmłodszych. AZS nie jest wyrokiem na całe życie, a specjaliści zajmujący się tematem są głęboko przekonani, że odpowiednie stymulowanie i wspieranie może pomóc w zapanowaniu na przykrymi psychologicznymi konsekwencjami tej choroby”.

Na platformie dedykowanej kampanii www.atopowibohaterowie.pl oraz na fan page’u akcji eksperci podpowiedzą rodzicom, jak oswoić chorobę, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i opanować dziecięce negatywne emocje. W ramach kampanii autorka bajek terapeutycznych Roksana Wróbel we współpracy z Martą Żysko-Pałubą i rodzinami atopików, stworzą pierwszą w Polsce bajkę terapeutyczną dla dzieci chorych na AZS. Bajka będzie składać się z kilku odcinków, pokazujących wybrane atopowe problemy i związane z nimi emocje. Jej pierwsza część ukaże się już w grudniu, w formie ebooka dostępnego na stronie kampanii. Całość zostanie opublikowana również w formie interaktywnej, przystosowanej do urządzeń mobilnych, dzięki czemu bajka będzie nie tylko narzędziem do nauki i pracy z dzieckiem, ale także formą ciekawej zabawy dla najmłodszych.

Głównymi bohaterami bajki „Atopowi Bohaterowie” są Emil i Emilka, dzieci chore na AZS. Emil ma 5 lat i uczęszcza do przedszkolnej zerówki. Jest nieśmiałym, zamkniętym w sobie chłopcem. AZS sprawia, że jest niepewny siebie, wycofany, smutny i płaczliwy. Emilka ma 7 lat i chodzi do drugiej klasy. Dziewczynka jest przeciwieństwem swojego kolegi. Lubi aktywnie spędzać czas, jest przedsiębiorcza, zaradna, miewa trochę szalone pomysły. AZS sprawia, że bohaterka często się denerwuje, jest to jej wróg, z którym musi walczyć. Bajka Atopowi Bohaterowie ma pomóc dzieciom pokonać lęk i wstyd związany z chorobą oraz wzmocnić poczucie własnej wartości.

Organizatorem kampanii „Atopowi Bohaterowie” jest marka Emolium®, dla której ważna jest poprawa komfortu życia osób z przykrymi dolegliwościami skórnymi, w tym m.in. AZS. Partnerami akcji są: Instytut Matki i Dziecka, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne oraz Komitet Ochrony Praw Dziecka.

