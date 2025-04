Fot. Materiały prasowe Kampanii "Lekcja stomatologii"

25% Polaków nie potrafi wskazać ani jednej z poważnych chorób będących konsekwencją nieleczonej próchnicy. Jednocześnie niemal połowa badanych przyznaje, że zrezygnowała z wizyty u stomatologa ze względu na lęk, który jej towarzyszy – wynika z raportu NZOZ Prima-Dent „Czego Polacy nie wiedzą o zębach?”. W celu edukacji Polaków na temat radzenia sobie ze stresem stomatologicznym oraz by zwrócić uwagę społeczną na kwestie związane z higieną jamy ustnej rusza kampania „Lekcja stomatologii”.

Reklama

Nieleczona próchnica stwarza ryzyko groźnych chorób

„Nie doceniamy ważności jamy ustnej, która stanowi naturalną bramę do naszego ciała. Jej zaniedbanie może mieć negatywne skutki dla całego organizmu. Próchnica i zła higiena jamy ustnej wywołują stany zapalne, które są przyczyną nowotworów, cukrzycy, miażdżycy, nadciśnienia czy sepsy. Te groźne powikłania mogą wystąpić u wielu pacjentów. Natomiast utrata nawet jednego zęba może wywołać choroby układu pokarmowego, zniekształcenia zgryzu, choroby stawu żuchwowo-skroniowego, które mogą skutkować np. problemami w komunikacji werbalnej.” – powiedział lek. dent. Przemysław Uliasz, kierownik Prima-Dent.

Zobacz także: Jakie choroby może zauważyć dentysta?

Polacy nie znają skutków zaniedbania jamy ustnej. Wśród konsekwencji wynikających z nieleczonej próchnicy 2/3 Polaków wskazało stany zapalne jamy ustnej, a zaledwie 7% cukrzycę i miażdżycę, 11% nowotwory i nadciśnienie, 12% sepsę, a około ¼ stany zapalne uszu, oczu, zatok, choroby przewodu pokarmowego, zapalenie kości oraz serca.

Niewiele osób wie, że ząb, który wymaga leczenia kanałowego jest otwartą raną, przez którą występuje ciągły posiew bakterii do krwi, a to może stać się przyczyną sepsy.

Reklama

"Lekcja stomatologii" uświadomi Polakom, dlaczego trzeba chodzić do dentysty

Według statystyk ponad 53% dzieci w wieku 1-3 lat ma początki próchnicy, a w wieku 18 lat średnio 12 zębów zarażonych próchnicą oraz 4 usunięte. Winny jest zarówno niski poziom świadomości dbania o zęby oraz higienę jamy ustnej, jak również stres stomatologiczny (dentofobia). O ile w krajach Europy Zachodniej obserwuje się rozwój i wdrażanie promocji zdrowia i profilaktyki chorób jamy ustnej, w Polsce wizyta u lekarza stomatologa wciąż wywołuje lęk, co bardzo często stanowi realną przeszkodę w leczeniu.

„Lekcja stomatologii” to inicjatywa mająca pozytywnie wpłynąć na świadomość, a docelowo na stan i przyszłość uzębienia Polaków oraz redukować stres związany z wizytą u dentysty. Działania przewidziane w ramach kampanii koncentrują się na promocji zdrowia poprzez kreowanie pozytywnych postaw społecznych, które przyczynią się do upowszechnienia profilaktyki chorób jamy ustnej.

Kampania jest skierowana do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem promocji prozdrowotnych zachowań wśród dzieci.

Zobacz także: Dlaczego dzieci boją się wizyty u stomatologa?

Kampania realizowana jest przez Fundację „Nadzieja dla Zdrowia” oraz NZOZ Prima-Dent. Została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Burmistrza Dzielnicy Mokotów i Burmistrza Dzielnicy Praga Północ oraz patronatem medialnym Stomatologii Współczesnej i Twojego Przeglądu Stomatologicznego.

„Lekcja stomatologii” to inicjatywa Fundacji „Nadzieja dla Zdrowia” oraz NZOZ Prima-Dent, której celem jest pozytywny wpływ na świadomość, a docelowo na stan i przyszłość uzębienia Polaków oraz wyeliminowanie stresu stomatologicznego.

W ramach kampanii organizowane są między innymi lekcje edukacyjne dla przedszkoli, szkół, uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedsiębiorstw, w czasie których uczestnicy zapoznawani są z technikami dbania o zdrowie jamy ustnej oraz redukcji stresu stomatologicznego.

Kampania została objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Burmistrza Dzielnicy Mokotów i Burmistrza Dzielnicy Praga Północ oraz patronatem medialnym Stomatologii Współczesnej i Twojego Przeglądu Stomatologicznego.

Akcja promocji zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży pod hasłem „Lekcja stomatologii” prowadzona jest od 1999 roku. Do tej pory wzięło w niej udział już ponad 30 tysięcy uczniów.

Źródło: Materiały prasowe Procontent Communication/ bj

Zobacz także: Jaki wpływ na zdrowie ma próchnica?