Przyjemność jedzenia kolejnego posiłku – 500 zł, spacer z psem – 300 zł… czy tyle mogą być warte chwile życia osoby chorej na raka? W swojej najnowszej kampanii społecznej Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, wyceniając poszczególne momenty życia, wprowadza do debaty publicznej przemilczany problem: każda chwila życia słono kosztuje chorujących na nowotwory!

W Polsce chorzy na raka często stoją przed wyborem – skorzystać z najnowocześniejszych, bardziej skutecznych, ale płatnych metod leczenia, czy zdać się na te refundowane, ale dające mniejsze szanse na pokonanie choroby.

Ile kosztuje leczenie raka w Polsce?

Diagnoza nie pozostawia złudzeń – rak. Decydujemy się na leczenie. Podejmujemy walkę, bo przecież to się leczy. I nagle okazuje się, że siła woli i chęć wyzdrowienia nie wystarczą. Chorzy na raka zmuszeni są do wydawania własnych pieniędzy na kurację, choć opłacali dotąd składki ubezpieczenia zdrowotnego. NFZ nie refunduje wszystkich nowoczesnych terapii, wykorzystywanych z powodzeniem w leczeniu chorych w Europie i na świecie!

Opublikowany w ubiegłym roku raport "Choroba nowotworowa – doświadczenia pacjentów" wykazuje, że chorzy na raka ponoszą tak wysokie koszty leczenia swojej choroby, że możliwość ich samodzielnego finansowania staje się nierealna – sięgają one nawet 50 000 złotych miesięcznie! W wyniku zaistniałej trudnej sytuacji życiowej chorzy często tracą pracę i ubożeją. W badaniu zwraca się także uwagę na dodatkowe koszty, z którymi muszą mierzyć się pacjenci onkologiczni – transport na liczne badania, specjalistyczna dieta, środki opatrunkowe, sprzęt ortopedyczny oraz rehabilitacyjny.

Brak pieniędzy na nierefundowane badania, leki oraz zabiegi, od których zależy życie i zdrowie pacjentów, jest wyjątkowo stresujący. Rodzi strach, poczucie bezradności, zabija nadzieję i ducha walki a więc przekłada się bezpośrednio na efekty leczenia oraz możliwość wyzdrowienia.

Chorzy na raka potrzebują wsparcia

Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych powstała w 2010 roku po to, by pomagać chorym w pozyskiwaniu funduszy niezbędnych na leczenie, ale także w docieraniu do rzetelnych informacji o innowacyjnych terapiach i lekach. Jej założyciele – rodzeństwo Bartek i Agata Polińscy wspólnie pokonali raka, dlatego teraz wspierają innych. Do tej pory Alivia przekazała swoim podopiecznym już 1 200 000 zł.

„Wiele innowacyjnych lub eksperymentalnych metod leczenia nie jest refundowanych przez NFZ, przez co wielu chorych nie tylko nie może z nich skorzystać, ale nawet o nich nie wie. Tutaj każda chwila jest cenna. Dlatego wspieramy, doradzamy i edukujemy pacjentów w zakresie sposobów walki z rakiem. Kwoty niezbędne na innowacyjne, ale bardziej skuteczne leczenie przekraczają możliwości finansowe praktycznie każdego z nas. Często potrzebne jest dodatkowe wsparcie finansowe i to naprawdę wielu ludzi. Jedną z jego form może być przekazanie 1% podatku. Wystarczy w PIT wpisać KRS Alivii: 0000358654” – mówi Agata Polińska z Fundacji Alivia.

Kampania „Chwile życia"

Bohaterką spotu realizowanego w ramach kampanii „Chwile życia” jest młoda kobieta, chora na nowotwór, ale próbująca żyć normalnie. Wydawałoby się, że takie nastawienie to już połowa sukcesu w trudnym leczeniu raka. Jednak o chorobie nie dają jej zapomnieć ani na chwilę ogromne sumy, które sama musi płacić za leczenie. Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych poprzez symboliczną wycenę poszczególnych chwil życia przykładowej pacjentki onkologicznej podejmuje temat pieniędzy jako konkretnego aspektu walki z chorobą. Robi to jednocześnie w sposób niezwykły – skłania do refleksji i zachęca do solidarności z chorymi. Film nie wzbudza jednak litości, nie epatuje nieszczęściem.

W spocie będącym głównym elementem całej kampanii, gra wybitna aktorka teatralna Katarzyna Warnke.

"Wspieram z chęcią akcję Fundacji Alivia, bo jestem przekonana, że walka z taką ciężką chorobą, jak rak, to swego rodzaju bohaterstwo. Niezbędne jest do tego wiele odwagi, wiary i sił. Niestety również i środków. Nasz system zdrowotny porzuca swoich pacjentów w połowie drogi – po wyczerpującej chemii czy operacji, kiedy potrzeba długiej i kosztownej rekonwalescencji, aby walka zakończyła się wygraną. Ludzie, którzy już tyle wycierpieli, zasługują na nasze wsparcie. Niech ta choroba przestanie kojarzyć się z beznadzieją, a częściej kończy się powrotem do zdrowia i to dzięki solidarności innych ludzi!” – mówi Katarzyna Warnke.

Film zobaczyć można w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, mediach społecznościowych oraz na oficjalnym kanale YouTube Fundacji Alivia (youtube.com/AliviaFundacja). Kampania obejmie również radio i prasę.

Spot realizowany przez Studio Opus Film, za którego kreację odpowiadał polski oddział agencji reklamowej Young & Rubicam powstał pro bono. Wszyscy twórcy i aktorzy zrzekli się wynagrodzenia, dając w ten sposób wyraz solidarności z chorymi na raka w Polsce.

Alivia

