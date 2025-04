Polska w tyle za Europą

Choć mleka i przetworów mlecznych jemy z roku na rok coraz więcej, daleko nam do średniej europejskiej. Przeciętny Polak w ciągu roku spożywa blisko 200 litrów mleka i jego przetworów. Tymczasem w Unii Europejskiej spożycie mleka oscyluje wokół 370 litrów rocznie.

Popularność mleka w grupie wiekowej 8-13 lat praktycznie nie wzrasta. Z badań prowadzonych przez Instytut Żywności i Żywienia w latach 2005-2006 wynika, że u 55 proc. dziewcząt i 40 proc. chłopców zawartość wapnia w codziennej diecie nie pokrywa nawet 50 proc. normy zapotrzebowania organizmu na ten składnik.

Moda na mleko

Powszechna tendencja do sięgania po fast-foody, mało wartościowe i kaloryczne przekąski, które są łatwo dostępne dla dzieci, to zmora niejednego rodzica i nauczyciela. Wśród współczesnych trendów w żywieniu próżno szukać mleka. W związku z tym zainaugurowano program „Mam kota na punkcie mleka”, który ma na celu zwiększenie świadomości jego pozytywnego oddziaływania na organizm, zwłaszcza w okresie dorastania.

Program w szkołach

Twórcom programu zależy na zachęceniu dzieci do codziennego sięgania po produkty mleczne. Mają w tym pomóc działania edukacyjne w szkołach, nakierowane na poprawienie wizerunku mleka i wytworzenie swoistej mody na jego picie. Aby osiągnąć jak największą skuteczność, przygotowano materiały dla wszystkich adresatów działań: dzieci, rodziców oraz nauczycieli ze szkół, które zgłoszą swój udział w programie.

Więcej niż kampania

Program „Mam kota na punkcie mleka” to coś więcej niż zwykła kampania reklamowa promująca picie mleka. Działania opierają się przede wszystkim na odpowiednim połączeniu wartości edukacyjnych i rozrywkowych, a także wykorzystaniu bieżących trendów, za którymi podążają dzieci. Idąc tym tropem, przygotowano dwie atrakcyjne gry edukacyjne.

Dla młodszych dzieci jest to gra karciana, natomiast dla starszej grupy przygotowano społecznościową grę online, która polega na prowadzeniu mlecznej farmy. Przepustką do wygranej będą nie tylko umiejętności strategicznego myślenia, lecz także wiedza na temat wartości odżywczych mleka, serów i jogurtów. Edukacji na wesoło posłużą również letnie pikniki aktywizujące rodziny, które będą odbywać się w całej Polsce oraz konkursy z ciekawymi nagrodami.

Dopełnieniem elementów rozrywkowych będą broszury edukacyjne dla wszystkich grup odbiorców programu, stworzone przy udziale uznanych ekspertów oraz platforma internetowa www.mamkotanapunkciemleka.pl. Dodatkowo w ramach programu uruchomiono infolinię.

Dzwoniąc pod numer 801 888 886, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, można uzyskać informacje na temat akcji, walorów mleka oraz zasad rejestracji w programie.

Akcja, która jest finansowana ze środków Unii Europejskiej, Rządu Rzeczpospolitej oraz Funduszu Promocji Mleka, potrwa 3 lata.

