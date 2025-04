W środę 23 września 2015 r. w restauracji Villa Foksal odbyła się konferencja prasowa pt. „Wybieram wodę”, której ambasadorką została Justyna Steczkowska. Program edukacyjny „Wybieram wodę” stał się okazją do spotkania i pierwszej w Polsce debaty, podczas której liderzy opinii z zakresu kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, producenci wody oraz przedstawiciele wodociągów wspólnym głosem wypowiadali się o konieczności ochrony zasobów wodnych i prawidłowego nawodnienia Polaków.

Program edukacyjny „Wybieram wodę” powstał dzięki pasji i zaangażowaniu w promocję zdrowego stylu życia Polaków. Opiera się na przekonaniu, że woda jest ciągle niedoceniana, a zarazem niezbędna. Ta ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Instytutu Promocji Zdrowia i Dietoterapii. Działania programu będą zwracać szczególną uwagę na to, jak ważną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa prawidłowe nawodnienie organizmu.

Debatę ekspercką poprowadziła dziennikarka – Iwona Schymalla. Wśród specjalistów zasiadła dr inż. Danuta Gajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Pani Prezes wyraziła swoją ogromną nadzieję co do powodzenia programu „Wybieram Wodę”, tłumacząc jak ważne jest nawadnianie organizmu szczególnie przez kobiety w ciąży, karmiące matki, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, osoby starsze, a także wszystkich aktywnie uprawiających sport. Każda z tej społeczności powinna pamiętać o wyborze dobrej jakości wody, o składzie odpowiednio dobranym do własnych potrzeb, co podkreśliła prof. nadzw. dr hab. Halina Weker z Instytutu Matki i Dziecka.

Obecna na scenie Marta Widz, Naczelnik Wydziału Koordynacji Polityki Społecznej, Urząd m.st. Warszawy to ekspert, który do picia wody namawia już od dawna. Inicjatywa władz miasta Warszawy, choćby taka jak źródełka montowane w warszawskich szkołach, to również jedno z działań wpisujących się w ogólnoświatową politykę przeciwdziałania nadwadze i otyłości. Źródełka zapewniają uczniom nieograniczony dostęp do czystej, świeżej wody z wodociągu, jako alternatywy dla wody butelkowanej, którą czasami rodzice zapominają wrzucić dziecku do plecaka. Idąc tym tropem Dorota Jakuta, Prezes Izby Wodociągi Polskie przekazała informację na temat stanu wody kranowej. Dotychczasowe inwestycje sprawiły, że do granic naszych domów płynie woda czysta i bezpieczna do spożycia, ale należy przy tym pamiętać, że to od administratorów i właścicieli budynków należy domagać się informacji odnośnie jej finalnej jakości w naszym kranie.

Program „Wybieram wodę” ma na celu promocję korzyści płynących z picia wody, zarówno wodociągowej, jak i butelkowanej, dlatego wśród ekspertów zasiadł również Prezes Nestlé Waters Polska S.A. -Tomasz Rasztawicki. Podzielił się on z gośćmi danymi sprzedażowymi oraz preferencjami konsumentów, co do rodzaju wybieranych rodzajów wody butelkowanej.

Podczas konferencji podkreślona została również rola wody nie tylko w zachowaniu zdrowia, ale także w środowisku, gospodarce, przemyśle i rolnictwie. Z uwagi na potrzebę ochrony naturalnych zasobów wodnych, jednym z kluczowych zadań projektu będzie także propagowanie racjonalnego gospodarowania wodą i jej oszczędzania, o czym przekonywał prof. Kazimierz Banasik ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Spotkanie uwieńczył toast wzniesiony wodą, będący symbolem rozpoczęcia programu oraz nowego trendu na picie wody.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele mediów z całego kraju.

Szczegóły kampanii na stronie www.wybieramwode.pl

Zobacz też: Woda mineralna czy źródlana - jaką wodę pić?

Źródło: materiały prasowemn

Reklama