Determinacja, odwaga, wytrwałość – to cechy, które powinny charakteryzować każdego sportowca. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że życie ze stwardnieniem rozsianym (SM) skłania osoby chore do podejmowania równie zaciętej walki o złoty medal, który dla jednych pacjentów oznacza utrzymanie dotychczasowej sprawności, a dla innych możliwość samodzielnego wykonywania prostych, codziennych czynności?

Takiej walki wymaga stwardnienie rozsiane, które jest chorobą nieprzewidywalną, co oznacza, że u każdego pacjenta przebiega inaczej. W maju 2014 rusza trzecia odsłona kampanii „SM – Walcz o siebie”.

Biorąc pod uwagę cechy charakteru, jakie powinien posiadać człowiek szczególnie predysponowany do osiągania sportowych sukcesów, wśród długiej ich listy najczęściej na myśl przychodzą trzy poniższe przymioty. Przypisywanie ich sportowcom jest zupełnie zrozumiałe, ale jaki mają one związek z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane?

Determinacja, której chorzy na SM potrzebują, aby dążyć do wyznaczonego sobie celu – bo wiadomość o nieuleczalnej chorobie jest trudnym przeżyciem dla każdego człowieka.

której chorzy na SM potrzebują, aby dążyć do wyznaczonego sobie celu – bo wiadomość o nieuleczalnej chorobie jest trudnym przeżyciem dla każdego człowieka. Odwaga , żeby nie bać się jutra i podejmować wciąż nowe wyzwania, bo SM jest chorobą „1000 twarzy” i nigdy nie można być pewnym jej dalszego przebiegu. Każdy pacjent może doświadczać innych objawów.

, żeby nie bać się jutra i podejmować wciąż nowe wyzwania, bo SM jest chorobą „1000 twarzy” i nigdy nie można być pewnym jej dalszego przebiegu. Każdy pacjent może doświadczać innych objawów. Wytrwałość jest konieczna w przestrzeganiu zaleceń specjalisty, bo w przypadku SM leczenie to nie tylko leki, ale także często codzienna rehabilitacja.

– Kocham sport i nie wyobrażam sobie życia bez aktywności fizycznej! Moi znajomi śmieją się, że ja zawsze mam napięty harmonogram dnia. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w pewnym sensie to choroba, jaką jest stwardnienie rozsiane, ukształtowała we mnie postawę, która nie pozwala mi załamywać się w trudniejszych momentach. Nie mogę pozwolić na to, by choroba sprawiła, że będę bała się życia. Muszę być zdeterminowana w walce o siebie i odważna, jeśli chcę realizować swoje marzenia – mówi Aleksandra Baranowska.

Według szacunkowych danych w Polsce na stwardnienie rozsiane, przewlekłą i nieuleczalną chorobę autoimmunologiczną ośrodkowego układu nerwowego, choruje 45 tys. osób. Właśnie tej grupie pacjentów oraz całemu społeczeństwu dedykowana jest już trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii „SM – Walcz o siebie”. W tym roku idea kampanii skupia się wokół hasła: „Musisz walczyć, bo stawką jest Twoje życie...”. Jej celem jest kontynuowanie dyskusji na temat sytuacji pacjentów z SM w naszym kraju, ale także przypominanie również samym pacjentom, zwłaszcza tym nowo zdiagnozowanym, że właściwe leczenie i specjalistyczna rehabilitacja rozpoczęte na wczesnym etapie choroby, coraz częściej dają choremu szansę na normalne funkcjonowanie.

W ramach kampanii powstał 30 sekundowy spot telewizyjno-kinowy, którego bohaterami są pacjenci z SM. Jednym z nich jest Ernest Wójcik.

– Razem z innymi pacjentami pokazujemy naszą codzienną walkę o najważniejsze w życiu sprawy. W przewrotny sposób porównujemy je do wyczynów sportowych. Należy pamiętać, że dla nas chorych, niekiedy proste czynności mogą okazać się tak dużym wysiłkiem jak dla sportowców walka o medal – mówi Ernest Wójcik.

Źródło: materiały prasowe On Board/mn