fot. Fotolia

14 września to początek Polskich Dni Spirometrii, których tegorocznym hasłem jest „Oddychaj czystym powietrzem”. Przez tydzień w ponad 200 placówkach medycznych w całej Polsce będzie można wykonać bezpłatne badania spirometryczne, a także dowiedzieć się o przyczynach, przebiegu i skutkach chorób układu oddechowego.

Dni Spirometrii są organizowane w Polsce już od pięciu lat. Lekarze w ramach akcji aktywnie włączają się w rozpoznawanie i leczenie obturacyjnych chorób płuc (astma i POCHP), które są w Polsce nadal niedostatecznie zdiagnozowane. Szacuje się, że ponad 50 proc. chorych na astmę zmaga się z nierozpoznaną chorobą i aż 80 proc. chorych mających duszności i kaszel nie wie, że u podstawy ich dolegliwości stoi przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

W ramach Dni Spirometrii, w dniach 14-19 września w szpitalach, przychodniach i placówkach medycznych w całej Polsce będzie można wykonać bezpłatne badanie spirometryczne, sprawdzić w jakim stanie są nasze płuca i uzyskać wskazówki co do dalszego postępowania medycznego. Jednocześnie pacjenci otrzymają informację, jaki wpływ na stan układu oddechowego ma zanieczyszczenie powietrza.

Spirometria to badanie, które sprawdza wydolność płuc. Jest ono niezbędne do zdiagnozowania i kontrolowania leczenia chorób obturacyjnych, powodujących zwężenie dróg oddechowych i utrudniających oddychanie, m.in. astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Dni Spirometrii są organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP już po raz piąty.

Zanieczyszczenie powietrza jest powodem wielu chorób układu oddechowego, takich jak astma, zapalenie dolnych i górnych dróg oddechowych czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pył PM 10 , którego źródłem jest przede wszystkim sektor komunalno-bytowy i spaliny z transportu samochodowego, podnosi ryzyko chorób układu oddechowego, powodując m.in. świszczący oddech, ataki kaszlu i astmy, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także ostre zapalenie oskrzeli. Pośrednio może też zwiększać ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu.

Reklama