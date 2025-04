fot. "Mam dobry cholesterol"

Czym jest program "Mam dobry cholesterol"?

Narodowy Program Walki z Zawałami, Udarami i Chorobami Układu Krążenia "Mam dobry cholesterol" to 3-letni program, którego celem jest uświadomienie zagrożeń płynących z podwyższonego poziomu cholesterolu, oraz edukacja w zakresie profilaktyki chorób z nim związanych.

Każdy Polak może dzięki niemu sprawdzić, czy jest w grupie zagrożenia. Wystarczy, że wejdzie na stronę www.mamdobrycholesterol.pl i odpowie na specjalistyczne pytania.

Czy wiesz, że co 3 minuty umiera dorosły Polak na skutek chorób serca i naczyń? Ich główną przyczyną jest zbyt wysoki poziom cholesterolu, który powoduje śmierć aż 170 tysięcy osób rocznie! To ogromna strata dla nas i naszego kraju. Dla porównania w wypadkach drogowych ginie co roku 3500 osób.

Chcąc uświadomić każdemu Polakowi, jakie są czynniki ryzyka chorób serca i naczyń, oraz co powinniśmy robić, by zminimalizować liczbę zachorowań i zgonów, grupa specjalistów z Narodowego Programu Walki z Zawałami, Udarami i Chorobami Układu Krążenia "Mam dobry cholesterol" opracowała unikalny Narodowy Test.

Narodowy Test Ryzyka Chorób Serca i Naczyń "Mam dobry cholesterol" stworzyły:

Sylwia Tumiłowicz - biolog środowiskowy Urszula Kiwit - psycholog Karolina Żak- psychodietetyk Patrycja Młodnicka - biolog Anna Malinowska - dietetyk medyczny, diet coach Barbara Małysa - dietetyk-towaroznawca Faustyna Ostróżka - Narodowy Program Walki z Zawałami, Udarami i Chorobami Układu Krążenia "Mam dobry cholesterol"

